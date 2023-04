Lani 1893 – Neueröffnung in Starnberg

Teilen

Das Gebäude in der Achheimstraße ist eine der ältesten, durchgehend betriebenen Gaststätten in Starnberg. © Lani 1893

Wirtin Conny Nikel freut sich über die Geschichte des Hauses – Spezialitäten mit Pfiff

Eine der ältesten, durchgehend betriebenen Gaststätten in Starnberg – das ehemalige „Wigwam“ in den 1980er Jahren und danach das „Piero’s 1893“ – lädt unter seinem neuen Namen „Lani 1893“ und unter neuer Leitung von Wirtin Conny Nikel zum Genießen ein. Die erfahrene Quereinsteigerin ist Gastgeberin aus Leidenschaft und freut sich, ihre Gäste in dem traditionsreichen Gebäude in der Achheimstraße begrüßen zu dürfen. „Gleich beim ersten Besuch des Hauses aus dem Jahre 1893 habe ich mich verliebt in die außergewöhnliche Atmosphäre und mich sofort entschieden, hier mein neues Restaurant zu eröffnen. Es erfüllt mich mit großem Stolz, nun ein Teil der Geschichte dieses Hauses sein zu dürfen,“ sagt die engagierte Wirtin.

Impressionen aus dem „Café Lani 1893“ © Lani 1893

10 Jahre in Unterhaching beliebt

Ihr erstes „Café Lani“ hat Conny Nikel 2013 in Unterhaching eröffnet und sich dort einen beachtlichen Ruf als Lieblingslocation vieler Stammgäste erlangt. In Starnberg möchte Conny Nikel ihr Erfolgskonzept der vergangenen 10 Jahre weiterführen und auch dort im neuen „Lani 1893“ ihre Gäste verwöhnen und es zu einem Lieblingsort für viele werden lassen. Dafür werden die köstlichen Spezialitäten aus der feinen Küche sorgen, die für jeden Geschmack etwas bietet.

Impressionen aus dem „Café Lani 1893“ Fotostrecke ansehen

Lust auf diese Köstlichkeiten?

Ob Snacks, gegrillter Toast oder Piadina – diese Specials mit verschiedenen Auflagen werden Sie begeistern. Oder Quiche mit Salat, New York Pastrami Cheese Sandwich, frische Waffeln mit Extras wie z. B. Schokosoße, Karamellsoße, Eiscreme, Kirschen oder Apfelmus?

„Café Lani“ steht auch für Salate mit Pfiff und super Dressings. Immer beliebter wird Pinsa, die neue, „coole“ Pizza aus Weizen-, Soja- und Reismehl, Sauerteig und Hefe – übrigens auch in zwei veganen Varianten oder klassisch mit den typischen Pizza-Belägen oder raffinierten saisonalen Toppings. Ein Tipp des Hauses ist übrigens auch die Weinkarte mit ausgewählten und immer wieder neu hinzukommenden Weinen.

Schmackhafte Wochenkarte

Die Wochenkarte wechselt wöchentlich und bietet zum Beispiel:

Montag: Reis-/Risotto

Reis-/Risotto Dienstag: Lassen Sie sich überraschen

Lassen Sie sich überraschen Mittwoch: Ruhetag

Ruhetag Donnerstag: Pasta

Pasta Freitag: (Steckerl-) Fisch

(Steckerl-) Fisch Samstag und Sonntag: Hausgemachtes Pulled-Pork

Auf Nachfrage werden gerne auch Sonderwünsche erfüllt. Mit viel Liebe und Leidenschaft kreiert der Koch jeden Tag frische neue Gerichte für eine durchgehend warme Küche von 12 bis 22 Uhr.

Hausgemachte Kuchen und Torten

Natürlich gibt es auch herrliche Kaffee- und Kuchenspezialitäten aus der eigenen Backstube. „Bisher ist mein Kuchensortiment, das ich in den letzten zehn Jahren entwickelt habe, glücklicherweise auch bei den Starnbergern gut angekommen“, freut sich Conny Nikel auf ihre Gäste und ihre gastronomische Herausforderung in diesem geschichtsträchtigen Haus am Starnberger See. (Gabriela Königbauer)

Kontakt

Lani 1893

Achheimstraße 8

82319 Starnberg

Tel: 08151 918939

E-Mail: post@lani-1893.de

Web: www.lani-1893.de