Er war der Erste: Bayer spricht über das Leben im Krankenhaus: „Habe Kühlschrank voller Corona-Bier“

Ich frage mich ob denn wirklich alle geisteskrank sind - jedes Jahr sterben tausende von Menschen an der Grippe und jetzt wird ein Theater gemacht ... wie hieß das noch alles, was wir nur knapp per lebt haben: Sars,Mers, Vogelgrippe, Schweinepest, Ribderwahn und alle Welt überschlägt sich in Hysterie ... Und nun Corona ... alberne Krisenstäbe mit Wichtigtuern aus diversen Ämtern und Behörden „warnen“ und „sind alarmiert“ .... so wie sie vor zwei Wochen vor „sabine“ und vor drei Wochen vor dem drohenden klimauntergang und vor zwei Monaten vor Feinstaub durch Feuerwerkskörper gewarnt haben... welche Mitschuld an Corona hat eigentlich die AfD?? Hat das schon jemand untersucht ?

Und dass erschreckende: die Menschen glauben den medialen Hysteriewahn auch noch: offenbar Schwachsinnige Mitmenschen laufen mit Gesichtsmasken rum und kaufen Supermärkte leer und lassen sich von irgendwelchen Beamtenschranzen aus Gesundheitsämtern in Quarantäne stecken .... wenn es nicht so lächerlich und armselig wäre könnte man echt weinen.... zum Glück ist durch diese neue mediale hyperventilation die schwedische Klimagretel in den Hintergrund geraten ... aber irgendein Zusammenhang zwischen Corona und Klimawandel wird sich sicher noch erfinden lassen...