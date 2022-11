Breitband: Ausbau ohne Abhängigkeit – Neue Wege für Kommunen

Die Experten beraten gern, damit der Breitbandausbau professionell abläuft. © Corwese GmbH

Breitband – ja oder nein? Das ist längst nicht mehr die Frage. Die Bedeutung von Highspeed-Internet ist angekommen, Kommunen treiben den Ausbau voran.

Jetzt stehen sie vor einer neuen, weitreichenden Entscheidung: Leiten sie diesen Ausbau in Eigenregie? Oder geben sie ihn aus der Hand? Die Frage also lautet nun: Betreibermodell – ja oder nein? Ein Thema, mit dem sich Kommunen nicht nur intensiv, sondern auch schnell auseinandersetzen müssen.

Eine flächendeckende Versorgung mit Highspeed-Internet – Kommunen treiben den Ausbau voran. © Corwese GmbH

Bürgermeister stehen vor einer großen Chance. Sie können mit ihrer Kommune Bauherr werden. Nicht eines klassischen Projektes, nicht von Wohnungen oder Einfamilienhäusern. Sondern von Infrastruktur, von Netzleitungen – von Zukunft. Denn seit März 2020 besteht auch in Bayern die Möglichkeit, dass sich Städte und Gemeinden finanziell gefördert selbst um die flächendeckende Versorgung ihrer Bürger und Unternehmen mit Highspeed-Internet kümmern: Sie können den Breitbandausbau komplett in Eigenregie übernehmen. Damit bleiben sie zu jeder Zeit Herr über ihr Netz, über die Digitalisierung, die heute wie morgen die Attraktivität und damit die Entwicklung von Kommunen bestimmt und bestimmen wird. Der Ausbau nach dem sogenannten Betreibermodell bringt viele Vorteile mit sich. Aber er bedeutet auch Aufwand und zieht Konsequenzen nach sich.

Betreibermodell: Die Kommune als Netzbesitzer

Gängige Praxis bislang ist das Wirtschaftlichkeitslückenmodell. Dabei übernimmt ein Telekommunikationsunternehmen für eine Gemeinde oder Stadt den flächendeckenden Breitbandausbau. Selten lässt sich dieser in allen Bereichen rentabel realisieren. Hier springt die Kommune ein. Über Fördergelder von Bund oder Land schließt sie die Finanzierungslücke, sodass der Ausbau für den Anbieter wirtschaftlich wird. Schließlich haben Kommunen das Interesse und die Pflicht, dass auch Randgebiete mit schnellem Internet versorgt werden. Das haben sie mit dem Betreibermodell selbst in der Hand. Wie vieles andere auch.

Das Wirtschaftlichkeitslückenmodell beinhaltet, dass sie eine Telekommunikationsfirma um den Breitbandausbau innerhalt einer Gemeinde kümmert. © Corwese GmbH

Bei dieser Variante baut eine Kommune selbst das Breitbandnetz. Es bleibt in ihrem Besitz, sie verpachtet es an die Telekommunikationsunternehmen und behält in jeder Phase die Entscheidungshoheit. Sei es bei Preisverhandlungen, bei der Priorisierung – sie kann wichtige Areale beim Ausbau vorziehen –, bei der Trassenführung, bei der Wahl der Anbieter. Beim Wirtschaftlichkeitslückenmodell hingegen hat sie kein Mitspracherecht, ist abhängig. Ein Risiko mit Blick darauf, wie sich der Markt der Digitalisierung entwickelt: Er ist lukrativ, dürfte noch lukrativer werden. Gerade bei der Preisgestaltung großen Telekommunikationsunternehmen ausgeliefert zu sein, könnte sich als Problem erweisen. Genauso wie der Zeitplan. Derzeit muss man mit vier Jahren rechnen, bis Anbieter den Ausbau realisieren. Tritt die Kommune als Bauherr auf, kann sie dies beschleunigen.

Ein genauer Blick lohnt sich vor allem, wenn eine Kommune ohnehin Wasser-, Strom- oder Kanalleitungen verlegen muss. Oftmals lassen sich die Arbeiten ideal kombinieren und die Kosten deutlich reduzieren.

Aufwand für kleine Kommunen vielleicht zu hoch

So offenkundig die Vorteile des Betreibermodells sind: Es gibt Punkte, die gegen diesen Lösungsweg beim Breitbandausbau sprechen könnten. Allen voran der Aufwand. Ob Planung, Auftragsvergabe und Bau, Netzmanagement, Pachtverhandlungen, Abrechnung – alles liegt bei der Kommune. Eine kleine Gemeinde mit einer entsprechend kleinen Verwaltung könnte dies überfordern. Zudem muss sich eine Kommune bewusst sein: Der Schritt hat Konsequenzen. Kümmert sie sich heute um den Ausbau, bleibt sie dafür verantwortlich. Auch bei künftigen Neubaugebieten ist sie der Breitbandversorger.

Egal, welches Modell Städte und Gemeinden wählen – wichtig ist, dass sie dies bewusst tun. Jetzt legen sie den Grundstein für morgen. Bei einem Thema, das die Zukunft mitbestimmen wird: Digitalisierung.

Die Entscheidung für oder wider das Betreibermodell bedarf einer eingehenden Analyse. © Corwese GmbH

Die Entscheidung für oder wider das Betreibermodell bedarf einer eingehenden Analyse und intensiver Strategieberatung. Diese können auf diesem hochkomplexen Gebiet nur Experten leisten. Firmen wie Corwese haben sich bereits vor über zehn Jahren genau auf diese Themen spezialisiert: Breitbandausbau sowie die entsprechende Beratung und Begleitung vom Anfang bis zum Ende – von der Suche nach dem richtigen Ausbaumodell über Anträge für maximale Förderungen bis zum Abschluss des Ausbaus.

Ansprechpartner und Informationen unter www.corwese.de.

INTERVIEW: „Die letzte Chance, als Kommune vom Glasfaserausbau zu profitieren“

Auf den Breitbandausbau hat sich Corwese vor über zehn Jahren spezialisiert. Bereits 2011 realisierten sie in Bayern einen Ausbau nach dem Betreibermodell – als noch niemand davon sprach. Fördergelder gibt es dafür im Freistaat erst seit März 2020. Im Interview erklären Corwese-Gesellschafter Dipl.-Ing. Roland Werb und Geschäftsführer Jürgen Schuster, weshalb sich Kommunen jetzt mit dem Thema befassen sollten, bei welchen Angeboten Vorsicht geboten ist und warum das Modell auch für kleine Gemeinden infrage kommen kann.

Herr Werb und Herr Schuster, in einem Satz: Können Sie das Betreibermodell empfehlen?

Jürgen Schuster: Grundsätzlich ja – ganz knapp gesagt.

Roland Werb: Dem schließe ich mich an. Auch wenn es Fälle gibt, in denen man am Ende wirklich davon abraten muss, weil es nicht den besten Weg für die Kommune gibt.

Wenn sie zu klein ist zum Beispiel?

Werb: Das ist der Hauptgrund, weshalb sich das Betreibermodell nicht lohnen könnte. Eine Verwaltung mit zwei, drei Angestellten kann das womöglich nicht schultern. Städte und Gemeinden, die das Modell umsetzen, gründen zum Beispiel eigene GmbHs, die sich nur mit dem Breitbandausbau befassen.

Sollten sich Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern sofort vom Betreibermodell verabschieden?

Schuster: Man muss jeden Fall gesondert betrachten. Gerade beraten wir eine Gemeinde mit etwa 1000 Einwohnern. Sie ist auf uns zugekommen, würde den Ausbau gerne selbst realisieren. Nach unserer Analyse spricht viel dafür. Es spielen einfach so viele Faktoren mit. In diesem Fall saniert die Kommune gerade ihr Wassernetz. Das lässt sich optimal mit dem Breitbandausbau kombinieren.

Gibt es neben dem Aufwand einen weiteren Nachteil?

Werb: Darin liegt definitiv die größte, wenn nicht sogar die einzige Hürde. Das Thema ist komplex, bei einem Betreibermodell benötigen Kommunen in der Regel fachkundige Unterstützung und Begleitung.

Schuster: So ein Ausbau in Eigenregie ist eine Aufgabe. Doch er kann sich wirklich lohnen. Gemeinden müssen sich bewusst sein: Hier bietet sich ihnen die letzte Chance, als Kommune vom Glasfaserausbau zu profitieren.

Lässt sich mit dem Breitbandausbau nach dem Betreibermodell Geld verdienen?

Werb: Zunächst muss man sagen, dass die Hauptaufgabe einer Gemeinde darin liegt, sich um schnelles Internet zu kümmern. Übernimmt sie den Ausbau selbst, bekommt sie immer einen Mehrwert: Infrastruktur. Und dann auch noch die Schlüssel-Infrastruktur der Zukunft – mit der sich längerfristig durchaus Geld verdienen lässt.

Schuster: Es gibt ein sicheres Zeichen dafür, dass wir von einem äußerst lukrativen Geschäftszweig sprechen: Investoren schießen aus dem Boden. Bei Gemeinden melden sich Firmen, die anbieten, den Ausbau zu übernehmen. Niemand macht das aus reiner Nächstenliebe. Aber hier ist Vorsicht geboten.

Warum?

Werb: Nehmen wir ein praktisches Beispiel aus unserer Erfahrung: Ein Unternehmen bot an: Es übernimmt kostenlos den flächendeckenden Ausbau, wenn 40 Prozent der Bürger zustimmen. Das klingt ja sehr attraktiv: flächendeckendes Glasfasernetz ohne Aufwand und ohne Ausgaben.

Wo war der Haken?

Werb: Der Anbieter bekam den Auftrag. Nur von flächendeckend kann keine Rede mehr sein. Eine Siedlung mit etwa 30 Häusern blieb außen vor, der Ausbau dort lohnt sich für das Unternehmen nicht. Jetzt kann die Gemeinde zusehen, dass ihn jemand übernimmt. Niemand wird sich darum reißen. Und wenn, kann der Anbieter den Preis diktieren.

Schuster: Cherry Picking, dass sich Telekommunikationsunternehmen die besten und lukrativsten Bereiche auswählen und die anderen ignorieren, darf bei dieser wichtigen Infrastrukturfrage nicht passieren. Mit dem Betreibermodell ist das ausgeschlossen. Eine Kommune bleibt immer unabhängig. Das ist das entscheidende Argument.

Kontakt

Corwese GmbH – Ihr Lösungspartner

Dipl.-Ing. Roland Werb

Fritz-Müller-Str. 3a

82229 Seefeld

Tel: 08152/980555

Mobil: 0171/2020202

Mail: roland.werb@corwese.de

Standort Heretsried

Jürgen Schuster

Augsburger Str. 5

86465 Heretsried



Tel: 08293/5011511

Mobil: 0171/78 22 430

Mail: juergen.schuster@corwese.de