Begleiten, beobachten – und viel Zeit und Ärger sparen: die Bauprojektsteuerung beim Breitbandausbau durch Experten

Die Experten von Corwese fungieren beim Breitbandausbau als Vermittler zwischen Kommune, General- sowie Telekommunikationsunternehmen. © Corwese

Zum Spezialgebiet von Corwese gehört die Bauprojektsteuerung für die Glasfaserverlegung auf öffentlichen Straßen. Die Experten wickeln aber auch das ganze Projekt ab.

Der flächendeckende Glasfaserausbau ist notwendig. Das bezweifelt niemand. In der Praxis stellt er Kommunen vor große Herausforderungen. Es bleiben enorme Aufgaben, auch wenn den Ausbau Telekommunikationsunternehmen übernehmen. Es gilt sicherzustellen, dass die Arbeiten mit hoher Qualität und jeder Schritt im Sinne der Gemeinde und seiner Bürger umgesetzt werden. Hier gibt es neutrale Experten, die Kommunen unterstützen. Sie begleiten und überwachen die Baustelle – und sparen allen Beteiligten viel Zeit und Ärger.

Herausforderungen beim Breitbandausbau stellen Kommunen vor Probleme

Eine Kommune will seine Bürger mit Highspeed-Internet versorgen. Den Breitbandausbau übernimmt ein Telekommunikationsunternehmen. Dieses wiederum beauftragt dafür ein Generalunternehmen. So weit, so geregelt – so aufwendig. Der Glasfaserausbau bindet Ressourcen. Sensible Themen gibt es zu beachten. Sei es, auf welchen Trassen gegraben wird oder dass die Flächen nach den Arbeiten wieder genau in den Zustand versetzt werden, in dem man sie angefunden hat, um nur zwei wichtige Punkte zu nennen. Hinzu kommen die permanenten Abstimmungsprozesse, die jede Baustelle fordert und die viel Zeit und Personal kosten. Beides jedoch fehlt häufig in Kommunen. Eine Lösung bieten Experten, die den Eigenausbau begleiten und deren Einsatz mittlerweile sogar der Bayerische Gemeindetag empfiehlt. Experten wie das Team von Corwese.

Corwese: Vermittler zwischen allen Beteiligten für ein erfolgreiches Projekt

Vor 13 Jahren spezialisierte sich das Unternehmen auf die Breitbandversorgung. Zu einem Spezialgebiet gehört die Bauprojektsteuerung für die Glasfaserverlegung auf öffentlichen Straßen. Dabei begleiten die Experten die gesamte Tiefbauphase und fungieren als Vermittler zwischen Kommune, General- sowie Telekommunikationsunternehmen. Corwese versteht sich hier als neutraler Partner. „Wir sorgen dafür, dass die Arbeiten mit hoher Qualität ausgeführt werden“, betont Geschäftsführer Roland Werb. „Davon profitieren alle Seiten.“ Gemeinden und ihre Bauämter werden entlastet, Telekommunikationsunternehmen verbessern ihr Image, wenn keine Probleme auftreten. „Es steht schließlich ihr Name auf dem Projekt“, sagt Senior Projekt Manager Jürgen Schuster.

Der Einsatz der Experten beginnt bereits, bevor die Bagger anrücken. Mit der Drohne überfliegen sie das künftige Baugebiet, Luftaufnahmen dokumentieren den Ist-Zustand der betroffenen Wege und Wiesen vor dem Ausbau. Ihn gilt es danach wiederherzustellen. „Eine solche Beweissicherung erspart hinterher unnötigen Ärger und mühsame Diskussionen“, sagt Jürgen Schuster. In der Bauphase kümmern sich die Spezialisten in Absprache mit der Kommune vor Ort leitend um die Ausführung: Wo wird aufgegraben? Wie tief werden die Kabel verlegt? Welches Material wird verwendet? Kurzum: Sie überwachen, ob alle Vorgaben aus dem Leistungskatalog eingehalten und ordentlich umgesetzt werden. Zudem geht es um praktische Abläufe, die Unannehmlichkeiten vermeiden. Beispielsweise achten die Experten darauf, dass Zufahrten freigehalten oder so schnell wie möglich wieder geöffnet werden. Wann sich Corwese zurückzieht, lässt sich flexibel gestalten. „Das hängt auch davon ab, wie sauber das Generalunternehmen arbeitet“, sagt Roland Werb.

Baubegleitung, Leerrohrmasterpläne und Projektabwicklung von A bis Z: Corwese ist Ihr Partner

Die Bauprojektsteuerung beim Glasfaserausbau durch ein Telekommunikationsunternehmen ist dabei nur ein Bereich, mit dem die Breitbandexperten den Weg hin zur Versorgung mit Highspeed-Internet ebnen.

Wenn man so will, hat sich Corwese auf das zukunftsorientierte, vorausschauende Denken spezialisiert. Damit stieg man vor über 13 Jahren in das Thema Breitband ein: Als eines der ersten Unternehmen in Bayern erstellte Corwese Leerrohrmasterpläne für Kommunen. Sie erfassen das gesamte Gemeindegebiet und beantworten die Frage: Wie und wo können Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt werden, vorsorglich für den künftigen Ausbau? Dies wird entscheidend, sobald ohnehin Grabungsarbeiten anstehen. Werden beispielsweise Neubaugebiete erschlossen, Stromkabel verlegt, Straßen erstmals hergestellt oder wird das Kanalnetz saniert, sollte eine Gemeinde diese Baustelle nutzen, um die Breitbandversorgung für später vorzubereiten. Dies spart hohe Kosten und enormen Extraaufwand.

Nach wie vor bietet Corwese diese Masterpläne an. Aus diesem Geschäftsfeld ergaben sich längst zwei ergänzende Bereiche: besagte Baubegleitung beim Ausbau durch Netzbetreiber. Darüber hinaus wickeln die Experten auch das komplette Projekt ab, sobald sich eine Kommune für den Breitbandausbau in Eigenregie entscheidet – viele Vorteile sprechen für das sogenannte Betreibermodell. Bei Bedarf übernimmt Corwese jeden Schritt. Von A bis Z, von den Anträgen für die Förderungen bis zur Zahlungsabwicklung. Auch eine exakte, abschließende Dokumentation des Projektes gehört zum Leistungsspektrum.

Wie es um den Glasfaser-Ausbau in Bayern und Deutschland steht

Der Glasfaserausbau bleibt ein entscheidendes Zukunftsthema für Kommunen. Doch hat sich viel verändert. Es lohnt sich ein Blick auf die Versorgungssituation hierzulande – und darauf, in welchem Bereich eigentlich konkret Handlungsbedarf besteht.

Dank umfangreicher Förderprogramme von Bund und Freistaat gibt es kaum mehr die gefürchteten – und inakzeptablen – weißen Flecken auf der Internet-Landkarte, bei der die Downloadrate weniger als 30 Megabit pro Sekunde beträgt. Deutlich verbessert hat sich die Situation durch Verteilerlösungen. Heißt: Glasfaser führt bis zu einer Verteilerstation, von dort laufen Kupferleitungen in die Gebäude. „Mit modernen Anlagen lassen sich so ordentliche Downloadraten erzielen“, sagt Corwese-Geschäftsführer Roland. Was die Ausbausituation betrifft, belegt Deutschland hier im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz, Bayern im Bund ebenfalls. Der Haken: Die Geschwindigkeit nimmt mit jedem Meter Kupferkabel deutlich ab. Liegt das Haus also weiter vom Verteilerkasten entfernt, sinkt die Downloadrate schnell unter die 100 Megabit pro Sekunde. Ab dieser Schwelle wird der Glasfaserausbau gefördert.

Spricht man heute vom flächendeckenden Breitbandausbau, meint man die Versorgung mit Breitband bis ans Gebäude. „In diesem Bereich herrscht enormer Nachholbedarf“, betont Werb. Lediglich sechs Prozent aller Gemeinden sind bundesweit komplett – Glasfaser bis in die Gebäude – mit leistungsstarkem Internet ausgestattet. Dieser Direktanschluss wird zunehmend Voraussetzung, wollen Kommunen attraktiv bleiben als Gewerbestandort und Wohnort. „Alle 24 Monate verdoppelt sich die Bandbreitennotwendigkeit“, sagt Werb.

Diese Baustelle gehen die Kommunen und die großen Netzanbieter an. Finanziell ohne großes Risiko: Bis zu 100 Prozent der Kosten werden gefördert. Der Aufwand aber bleibt. Das komplexe Thema ebenfalls. Lang und steinig kann der Weg bis zur flächendeckenden Glasfaserversorgung werden. Doch Experten wie Corwese räumen die Steine in jeder Phase des Ausbaus beiseite.

Ansprechpartner und Informationen unter www.corwese.de.

Kontakt

Corwese GmbH – Ihr Lösungspartner

Dipl.-Ing. Roland Werb

Fritz-Müller-Str. 3a

82229 Seefeld

Tel: 08152/980555

Mobil: 0171/2020202

Fax: 08152/980500

Mail: roland.werb@corwese.de

Standort Heretsried

Jürgen Schuster

Augsburger Str. 5

86465 Heretsried



Tel: 08293/96 5 33 55

Mobil: 0171/78 22 430

Fax: 08293/96 5 33 53

Mail: juergen.schuster@corwese.de