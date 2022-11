Im Team die digitale Zukunft gestalten

Auf eine 10-jährige Erfolgsgeschichte blicken Corwese-Gesellschafter Dipl.-Ing. Roland Werb und Corwese-Geschäftsführer Jürgen Schuster zurück. © Corwese

Corwese: Weiterentwickeln, vorausdenken, zuhören als Basis der Unternehmenskultur.

Woran erkennt man einen guten Arbeitgeber? Sicher an den Mitarbeitern, ihrer Motivation. Sie spiegeln die Unternehmenskultur wider. Wenn sie Zukunftsthemen aktiv angehen und diese nicht auf sich zukommen lassen. Wenn sie sich ständig weiterentwickeln und sich auf ihrem Wissen nicht ausruhen: Dann herrscht ein Arbeitsklima, von dem am Ende der Kunde maximal profitiert. Unternehmen wie Corwese stellen dies täglich unter Beweis – damit Kommunen den Weg in die digitale Zukunft schaffen.

Corwese-Gesellschafter Dipl.-Ing. Roland Werb © Corwese

Peter Ditz hat ein Thema für sich entdeckt: E-Mobilität. Was es da an Ladesäulen auf dem Markt gibt, ist verbesserungswürdig, fand er. Ein Tüftler war er schon immer, also tüftelte er wieder. Seine Ideen präsentierte er seinen Chefs Jürgen Schuster und Roland Werb. Die zeigten sich begeistert, ließen ihn machen. „Diese Ladesäule wird der Knaller“, schwärmt Werb. Bislang gehört dieser Bereich nicht zum Geschäftsfeld von Corwese, dem Spezialisten für die Digitalisierung von Kommunen. Wohl aber markiert die E-Mobilität ein Zukunftsthema – weshalb man sich damit auseinandersetzen sollte, findet man bei Corwese. So steht dieses kleine Beispiel für die Grundphilosophie des Unternehmens, der es seit über 10 Jahren folgt: den Mitarbeitern zuhören, sie fördern, ihr Potenzial nutzen und sich gemeinsam immer weiterentwickeln. Miteinander wachsen mit Blick auf die digitalen Herausforderungen der Zeit.

Corwese: Begleiter für Kommunen auf dem digitalen Weg

Corwese-Gründer und Hauptgesellschafter Werb formuliert einen der Firmengrundsätze so: „Geht nicht, gibt’s nicht.“ Von Anfang an trieb den Diplom-Ingenieur an, Probleme zu lösen und ständig weiterzulernen. So entwickelte sich Corwese zunächst zum Experten von Breitbandausbau in Gemeinden, weitere Bereiche kamen hinzu.

Mit unserem Team sind wir heute so aufgestellt, dass wir jede Kommune dabei unterstützen können, in die Zukunft zu gehen.

Und dabei, betont er, „geht es um so viel mehr als um Breitband“. Corwese versteht sich als Begleiter für Gemeinden auf dem digitalen Weg.

2009 hat Werb Corwese als Ingenieurbüro gegründet. Bald stellte er drei Mitarbeiter ein. Heute sind es 21 Festangestellte – zudem etwa 12 Freelancer –, der jüngste ist 21, der älteste knapp 70 Jahre alt. „Eine Mischung aus Erfahrung und frischen Ideen: genau das, was wir in der Welt der Digitalisierung brauchen“, sagt Schuster. Die einen bringen ihr enormes Fachwissen ein, die anderen frische Sichtweisen, gemeinsam spornt man sich an. „Keine Idee wird abgebügelt“, betont Werb.

Flexibles Arbeiten als Selbstverständlichkeit

Mit ihrem Fachwissen decken die Mitarbeiter die gesamte Bandbreite an Themen ab, die Kommunen auf dem Weg zur Digitalisierung beschäftigen, sei es im Bereich Festnetz oder Mobilfunk, beim Glasfaserausbau oder dem Schließen von Lücken im Handynetz – Bereiche, in denen Corwese mit seinem Team Pionierarbeit geleistet hat und leistet.

Corwese Team – Der Mensch steht im Mittelpunkt. © Corwese

Das Team – für Werb und Schuster entscheidend. „Der Mensch steht im Mittelpunkt“, betont Werb. Einem Mitarbeiter, geflohen aus Syrien, bezahlte Corwese den Sprachkurs, über flexibles Arbeiten im Homeoffice, damit sich Familie und Beruf vereinen lassen, sprechen sie gar nicht. „Das ist doch normal“, findet Schuster. Mit vielen Mitarbeitern verbindet sie eine Geschichte, Werb spricht von einer „emotionalen Verbindung“. Durch ihre jahrelange Tätigkeit haben sie sich ein großes Netzwerk erarbeitet – man kennt sich in der Branche. Top-Leute melden sich bei Corwese, um sich vorzustellen. Eine Auszeichnung. In Zeiten, in denen Firmen viel Geld für Personalgewinnung und Empfehlungsmarketing ausgeben, läuft das bei Corwese durch Mundpropaganda. „Das ist nicht selbstverständlich“, betont Werb. „Und darauf wollen wir uns auch nicht ausruhen. Doch es zeigt uns, dass unser Weg der richtige ist.“ Auf diesem Weg gilt Weiterentwicklung als Grundsatz. Eigeninitiative als Basis. Kontinuität und Beständigkeit als Wert. Denn darauf bauen Verlässlichkeit und Wissen auf.

Smartvillage: Die beste Lösung für jede Kommune

Corwese-Geschäftsführer Jürgen Schuster © Corwese

Komplex sind die Themenfelder, die das Unternehmen behandelt. Langwierig sind die Projekte. Jahre vergehen oft von Planung bis zur Realisierung. Ein Corwese-Ansprechpartner begleitet bei Bedarf den gesamten Prozess. „Eine geringe Fluktuation schafft Vertrauen“, betont Schuster. Zumal sich auf diesem Feld permanent Neuerungen ergeben, über die die Mitarbeiter jederzeit informiert sein müssen.

„Wir haben hier lauter Leute, die Lust haben, etwas zu bewegen“, sagt Schuster. Herausforderungen scheuen sie nicht, sondern sie spornen sie an. Dazu gehört, immer einen Schritt weiterzudenken. Bestes Beispiel: Das vielfach angepriesene IoT für Gemeinden, also digitale Lösungen, um eine Kommune bestmöglich zu vernetzen, damit sie beispielsweise Ressourcen und Kosten spart, zugleich den Service für die Bürger erhöht. Der Schlüssel dazu: Smartvillage-Anwendungen. Hier setzt Corwese einmal mehr auf individuelle wie ganzheitliche Lösungen. Was ist das Beste für die Kommune? Diese Frage steht im Zentrum. „Dafür suchen wir eine Lösung“, betont Schuster. Gemeinsam mit allen Beteiligten, gemeinsam mit starken Partnern. Bei Corwese laufen die Fäden zusammen.

Start-up-Mentalität über all die Jahre bewahrt

Alles beginnt mit einer Analyse. Der exakte Bedarf und der Mehrwert werden für jede Kommune individuell ermittelt. Im zweiten Schritt gilt es, Kontakt zu Herstellern zu knüpfen: Welche Sensorik wird benötigt? Was funktioniert mit der bestehenden Infrastruktur bereits? Wo ist ein Ausbau nötig? Bei Telekommunikationsunternehmen wird die Übertragung der Daten geklärt: Auf welchem Weg funktioniert der Austausch zwischen den mit Sensoren und Software ausgestatteten Objekten und dem Internet?

„Wir haben hier lauter Leute, die Lust haben, etwas zu bewegen“, sagt Herr Jürgen Schuster. © Corwese

Zahlreiche Schritte sind nötig, bis die bestmögliche Lösung gefunden ist. Etwa wie für Friedberg bei Augsburg. Wie anderswo kennt man auch dort Bürgerbeschwerden, wenn die Stadt in ihren Augen zu lange schon nicht mehr Schnee geräumt hat beziehungsweise, wenn die Wege zu glatt waren. Jetzt lässt sich dies dank Sensoren objektiv messen: Wann waren die Räumfahrzeuge wo unterwegs? Wurde Salz gestreut oder nicht? All das kann die Stadt nun überprüfen, planen und auf einer Karte darstellen. Dasselbe gilt andernorts für die Beleuchtung. Ein Sensor steuert, dass die Lampen entsprechend der Licht- und Witterungsverhältnisse gedimmt werden. Automatisch wird der Energieverbrauch optimiert.

Nur zwei kleine Bereiche aus dem riesigen Smartcity-Bereich, den Corwese längst ebenfalls mit seinem Expertenteam besetzt. Mit innovativen Lösungen für individuelle Probleme der Kommunen. „Wir laufen nicht auf eingetretenen Pfaden“, betont Werb. Corwese hat sich die Start-up-Mentalität über all die Jahre erhalten. Nur so kann Neues entstehen. Wie eine Ladesäule, um die E-Mobilität voranzubringen.

