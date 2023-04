„Das Job-Event“ in Starnberg: neuer Job oder Ausbildung direkt vor der Haustür

Immer gut besucht: das Job-Event Starnberg

Am Mittwoch, 3. Mai, von 17 bis 20 Uhr in der Schlossberghalle – über 600 offene Stellen

Starnberg – Persönliche Gespräche und Berufe zum Anfassen sind wieder in! Wenn es um die ganz individuelle berufliche Zukunft geht, ist der Austausch mit regionalen Arbeitgebern vor Ort gefragt und das Angebot an offenen Stellen ist riesig. So steht am Mittwoch, 3. Mai von 17 bis 20 Uhr in der Schlossberghalle das Job-Event auf dem Programm. Personalverantwortliche verschiedenster Unternehmen aus dem Landkreis Starnberg bieten eine Vielzahl an offenen Stellen für Erwachsene, die eine neue berufliche Herausforderung in Wohnortnähe suchen. Darüber hinaus freuen sie sich auf Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz oder dualem Studium sind.

Ganz neu in diesem Jahr sind die vielen spannenden Mitmachaktionen direkt vor Ort! So können die Besucherinnen und Besucher bei vielen Arbeitgebern Hand anlegen und interaktiv selbst ausprobieren, wie der neue Job/Beruf sich anfühlt.

Neugierig? Dann ist das Job Event Starnberg der passende Platz, um Neues zu entdecken.

Als besonderer Magnet werden vor Ort sein: EMS-Training zum Ausprobieren und Trainingsmethodik aus der Astronautik testen, kreiere Deine perfekten Zähne mit einem hochmodernen Intra-Oral-Scanner, chirurgische OP-Instrumente ausprobieren, Sensorik-Test von farblich veränderten Joghurts, Wettnageln, Goldbarren schätzen und vieles mehr! Alle Details zu den Mitmachaktionen finden Sie HIER.

Was bietet die Region?

Das Job Event Starnberg ist für beide Seiten ein interessantes Kennenlernen.

Das Job-Event gibt damit den Unternehmen aus der Region die Gelegenheit, „mit großem Tatendrang zu zeigen, was die Region zu bieten hat“. Die Stellen- und Ausbildungsplatzangebote kommen sowohl von kleinen Handwerksbetrieben als auch von mittelständischen und großen Unternehmen.

Zu den Job-Events kommen regionale Unternehmen, die Fachkräfte und neue Mitarbeiter aus allen Bereichen sowie zukünftige Auszubildende für die verschiedensten Berufe suchen. „Wir sprechen alle an, die Unternehmen direkt aus der Region kennenlernen wollen, die wohnortnah eine neue berufliche Herausforderung suchen oder sich einfach umschauen wollen“, erklärt Katharina Panholzer. Alle Branchen und Berufsfelder sind vertreten, gesucht wird von der Assistenz bis hin zur leitenden Funktion und Manager-Tätigkeit, von Vollzeitstellen über Teilzeitstellen bis zu 520 €-Mitarbeitern. Alle offenen Stellen finden Sie HIER.

Alle Branchen und Bereiche vertreten

Mehr über neue Chancen erfahren in spannenden Vorträgen.

Unter anderem werden in folgenden Berufsfeldern neue Mitarbeiter gesucht (eine kleine Auswahl):

Im Büro werden Produktmanager für Reisen, kaufmännische Mitarbeiter, Gleichstellungsbeauftragte, Finanzbuchhalter, Steuerfachangestellte, Mitarbeiter Vertriebsinnendienst, Einkauf oder Quality, Business Analyst, Telefonische Kundenberater, Technischer Redakteur oder technischer Auftragsbearbeiter nachgefragt.

werden Produktmanager für Reisen, kaufmännische Mitarbeiter, Gleichstellungsbeauftragte, Finanzbuchhalter, Steuerfachangestellte, Mitarbeiter Vertriebsinnendienst, Einkauf oder Quality, Business Analyst, Telefonische Kundenberater, Technischer Redakteur oder technischer Auftragsbearbeiter nachgefragt. Im Handwerk und technischen Bereich können im Landkreis Starnberg alle Arten von Industriemechaniker/Schlosser, Hausmeister, Anlagenmechaniker, Projektingenieur Gebäudetechnik, Bauingenieure, Mechatroniker/Inbetriebnahmetechniker, Industriemechaniker, Entwicklungsingenieure, Werkzeugmechaniker, Oberflächenbeschichter, Zerspanungsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Techniker für Heizung und Energie, Zimmerermeister- und gesellen, Haustechniker eine neue Stelle finden.

und technischen Bereich können im Landkreis Starnberg alle Arten von Industriemechaniker/Schlosser, Hausmeister, Anlagenmechaniker, Projektingenieur Gebäudetechnik, Bauingenieure, Mechatroniker/Inbetriebnahmetechniker, Industriemechaniker, Entwicklungsingenieure, Werkzeugmechaniker, Oberflächenbeschichter, Zerspanungsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Techniker für Heizung und Energie, Zimmerermeister- und gesellen, Haustechniker eine neue Stelle finden. Im Elektrobereich werden Entwicklungsingenieur Leistungselektronik Aviation, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Elektroniker, Industrieelektriker, Schaltschrankmonteur gesucht. Auch sind im Bereich Auto und Logistik LKW-Fahrer, Müllwerker, Fachkraft für Lagerlogistik, Brief- und Paketzusteller gefragt.

werden Entwicklungsingenieur Leistungselektronik Aviation, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Elektroniker, Industrieelektriker, Schaltschrankmonteur gesucht. Auch sind im Bereich Auto und Logistik LKW-Fahrer, Müllwerker, Fachkraft für Lagerlogistik, Brief- und Paketzusteller gefragt. In der Produktion wird man als Brau- und Malzmeister, Fachkraft f. Lebensmitteltechnik, Quereinsteiger Produktion sowie Labor- und Produktionshilfe fündig. In der Hotellerie und Gastronomie Commis de Rang, Koch oder Service- und Reinigungskräfte

wird man als Brau- und Malzmeister, Fachkraft f. Lebensmitteltechnik, Quereinsteiger Produktion sowie Labor- und Produktionshilfe fündig. In der Hotellerie und Gastronomie Commis de Rang, Koch oder Service- und Reinigungskräfte Immerwährend wird im Gesundheits- und Pflegebereich gesucht nach Pflegefachkräften für alle Bereiche, Pflegehelfer, Parkinson Nurse, Studienkoordinator für Study Nurse, Integrationsmanager Pflege, Zentraler Praxisanleiter, MTA, Gerontopsychiatrische Fachkraft, Physiotherapeuten, Stationsleiter Rehabilitationsabteilung, PTA, PKA, Notfallsanitäter, Fahrer Menüservice oder Disponent für Service- und Einsatzzentrale.

gesucht nach Pflegefachkräften für alle Bereiche, Pflegehelfer, Parkinson Nurse, Studienkoordinator für Study Nurse, Integrationsmanager Pflege, Zentraler Praxisanleiter, MTA, Gerontopsychiatrische Fachkraft, Physiotherapeuten, Stationsleiter Rehabilitationsabteilung, PTA, PKA, Notfallsanitäter, Fahrer Menüservice oder Disponent für Service- und Einsatzzentrale. Der Bereich Pädagogik und Soziales sucht pädagogische Fachkräfte und Ergänzungskräfte, Heilerziehungspfleger und -pflegehelfer, Sozialbetreuer, Hauswirtschaftler, oder.

sucht pädagogische Fachkräfte und Ergänzungskräfte, Heilerziehungspfleger und -pflegehelfer, Sozialbetreuer, Hauswirtschaftler, oder. Fortwährend werden im IT-Bereich Systemadministratoren, IT-Administrator, IT Management Consultant, Software Engineer, Fachinformatiker C#/.NET, Softwareentwickler C#/.NET und Softwareentwickler für Crashtestanlagen, IT-Systemkaufmann eingestellt.

Fragen stellen und Antworten bekommen. Direkt vom potenziellen Arbeitgeber

Zwei Termine für diese Zielgruppen

In all diesen Berufsfeldern und weiteren bieten die Arbeitgeber auch Ausbildungsstellen und duale Studienmöglichkeiten an.

3. Mai 2023, 17 bis 20 Uhr Job-Messe für alle Job-Suchenden und Ausbildungs-Messe für Eltern, SchülerInnen und Interessierte 4. Mai 2023, 8 bis 13 Uhr Ausbildungs-Messe für angemeldete Schulen mit deren SchülerInnen im Klassenverbund

Alle, die einen neuen und wohnortnahen Arbeitgeber suchen, sind herzlichen eingeladen, am 3. Mai von 17 bis 20 Uhr zur Job-Messe zu kommen. Ebenso können sich am 3. Mai von 17 bis 20 Uhr alle Eltern, SchülerInnen und Interessierte rund um die Themen Ausbildung und duale Studienmöglichkeiten informieren.

Lust auf Job-Speed-Dating?

Ein erstes Kennenlernen in einer neuen Branche ist super spannend.

Lust auf ein Speed-Dating der anderen Art? Beim Job-Speed-Dating können sie in lockerer Gesprächsrunde mit 6 verschiedenen Arbeitgebern ein unkonventionelles „Kurz-Bewerbungs-Gespräch“ führen. Das Besondere: es präsentieren sich zuerst die Arbeitgeber und erzählen, welche offenen Stellen, welche Besonderheiten sie zu bieten haben. Dann können Sie entscheiden, ob und mit wem Sie Speed-Daten möchten. Alle Infos, die teilnehmenden Arbeitgeber und deren offene Stellen finden Sie HIER.

Begleitet wird die Job-Messe von einem praxisorientierten Vortragprogramm. Besuchen Sie am 3. Mai z.B. die verschiedenen Vortragsangebote der Agentur für Arbeit zur Berufsberatung. Zusätzlich bieten Arbeitgeber und Coaches Vorträge zu Themen wie „Steuerfachangestellte(r), - der beste Beruf der Welt?“ von Dietloff und Oettinger GmbH Steuerberatungsgesellschaft oder „Einstieg in die Selbstständigkeit im Neben- bzw. Vollerwerb“. Einen Einblick in die Möglichkeiten beim Verlegerdienst München bietet dieser mit dem Vortrag „Deine Karriere beim Verlegerdienst startet hier!“. Wer mehr über den Beruf als Heilerziehungspfleger erfahren möchte, kann sich im Vortrag von Dominikus Ringeisen Werk „Ausbildung in der Heilerziehungspflege und Möglichkeiten im Freiwilligendienst und Praktika“ alle Informationen dazu holen.

Das gesamte Vortragsprogramm finden Sie HIER.

Insgesamt präsentieren die über 50 Unternehmen auf dem Job-Event ihre über 600 offenen Stellenangebote und über 400 Ausbildungsmöglichkeiten – die Chance für Sie die perfekte Stelle zu finden.

Am 4. Mai findet die Ausbildungs-Messe für alle angemeldeten Schulen mit ihren Vorabschlussklassen und Abschlussklassen statt.

Alle Informationen über das Job-Event mit Ausstellerliste, die offenen Stellen, das Vortragsprogramm und die interaktiven Mitmachaktionen finden Interessierte unter www.Das-Job-Event.de.

Der Eintritt ist frei!

Seit neun Jahren engagieren sich die Beraterinnen Sabine Ostermann, Nicola Schackmann sowie Katharina Panholzer der Initiative „Neuorientierung null-acht 12“ dafür, Jobsuchende und hiesige Arbeitgeber zusammenzubringen. (KÖ)