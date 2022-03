Der Kampf gegen die Männerbastion

Von: Simon Nutzinger

Wollen sensibilisieren: die Organisatoren des Kino-Nachmittags, (v.l.) Brigitte Grande und Dr. Siegfried Müßig vom Rotary Club Tutzing sowie Politik-Pionierin Prof. Ursula Männle und Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Professor Ursula Männle und Dr. Ute Eiling-Hütig sind ihren Weg in der Männerdomäne Politik gegangen bzw. gehen ihn noch immer. Im Rahmen der Filmvorstellung von „Die Unbeugsamen“ standen sie Schülern der Mittelschule und des Gymnasiums Tutzing Rede und Antwort.

Tutzing – Dr. Ute Eiling-Hütig hat da so einen Kollegen im Landtag. Ein jedes Mal, wenn der Herr die CSU-Abgeordnete aus Feldafing sieht, hat er die gleiche Begrüßung auf Lager: „Hallo Mädchen“, sagt er dann und lächelt väterlich. „Schon klar, es gibt deutlich Schlimmeres“, sagt die Vertreterin des Stimmkreises Starnberg im Münchner Maximilianeum. Und böse meine es der Kollege ganz sicher auch nicht. Aber passend ist dann eben doch etwas anderes. „Ich meine, ich bin schließlich 54 Jahre alt – und kein Mädchen mehr.“ Es ist eines von mehreren Beispielen, das die Politikerin am Montagnachmittag im Tutzinger Kurtheater erzählt. Sie will den dort anwesenden Schülern zeigen: „Davon, dass Männer und Frauen sich überall automatisch auf Augenhöhe bewegen, sind wir leider auch heute noch ein gutes Stück entfernt.“

Zuvor hatten die Jugendlichen, die entweder die Mittelschule oder das Gymnasium in Tutzing besuchen, im Kurtheater gemeinsam den Film „Die Unbeugsamen“ gesehen. Das Werk von Regisseur Torsten Körner zeigt auf eindringliche Weise, wie sehr sich die Frauen in der Geschichte des Bundestages ihre dortige Position erkämpfen mussten. Anhand zahlreicher Archivaufnahmen und aktueller Interviews mit damaligen Pionierinnen der deutschen Politik zeichnet er deren Widerstand gegen eine schier übermächtige Männerbastion. Ein beeindruckendes Stück Film- und Zeitgeschichte.

Eine der Protagonistinnen des Films ist Professor Ursula Männle. Die 78-Jährige saß 13 Jahre lang für die CSU im Bundestag (1979/80 sowie 1983 bis 1994), leitete vier Jahre das Bayerische Staatsministerium für Bundesangelegenheiten (1994 bis 1998) und war von 2003 bis 2013 Dr. Ute Eiling-Hütigs Vorgängerin als Landtagsabgeordnete des Stimmkreises Starnberg. Politikerfahrung pur. Auch sie war ins Kurtheater nach Tutzing gekommen, um den Schülern im Anschluss an den Film Rede und Antwort zu stehen.

Dabei sprach sie etwa davon, dass sie damals als einziges von 50 Mädchen ihrer Schulklasse den Weg aufs Gymnasium wagte. Und in den Anfängen ihrer Karriere im Bundestag, da seien die Frauen in den Augen der Männer nicht mehr „als schöne Blumen, ein feines Beiwerk“ gewesen.

Das hat sich freilich geändert. Am Ende sieht Männle die Emanzipation ihres Geschlechts aber noch lange nicht. So plädiert sie etwa ganz eindeutig für eine Frauenquote, um möglichst viele in die entsprechenden Führungsgremien zu bekommen. „Früher dachte ich auch, das sei überflüssig, fast schon eine Art Diskriminierung“, sagt sie. Aber die Realität sehe nun mal anders aus. „Ohne so ein Instrument kommen wir nicht in die Position der Entscheider – und nur von da aus können wir Veränderungen bewirken.“

Dr. Ute Eiling-Hütig bekräftigt diese Sicht. „Leider hat sie recht.“ Und liefert sogleich ein Beispiel: So habe ihr ein Unternehmer aus dem Landkreis vor etwa eineinhalb Jahren berichtet, dass er zwei junge Bewerber für eine Führungsposition hatte. Einen Mann und eine Frau. Seine Wahl fiel auf den Mann. „Was mache ich, wenn sie schwanger wird, war sein Argument.“ Als kürzlich aber genau dieser Mann überraschend in Elternzeit ging, meldete sich der Unternehmer erneut bei Eiling-Hütig. „Er hat eingestanden, dass sein Denken damals ein Fehler war.“ Und genau dahin müsse der allgemeine Trend gehen. Dass niemand mehr bei der Besetzung eines Postens überhaupt an solche Szenarien denke. „Erst wenn es genauso wahrscheinlich ist, dass der Mann in Elternzeit geht wie die Frau, sind wir einen großen Schritt weiter.“