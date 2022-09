Die Lebensretter von nebenan

Von: Stefan Reich

Teilen

Ihren Dank an die „Helfer vor Ort“ haben Susanne und Max Geuther bei einem Besuch der BRK-Bereitschaft Gilching zum Ausdruck gebracht. Für Ersthelfer Jörg Lager (l.) gab es Blumen. Bereitschaftsleiter Niklas Lenz (r.) freute sich über einen neuen Notfallrucksack und ein Beatmungsgerät, die mit einer Spende der Geuthers gekauft wurden. © BRK

Vor zweieinhalb Jahren blieb Susanne Geuthers Herz plötzlich stehen. Ohne schnelle Erste Hilfe, unter anderem durch die Gilchinger „Helfer vor Ort“, würde sie wohl nicht mehr leben, sagt die Gilchingerin.

Gilching – Susanne Geuther feiert zweimal im Jahr Geburtstag. Einmal an dem Tag, der als Geburtsdatum im Pass steht. Und einmal Anfang Februar. Dann aber nur zu zweit. Mit einer Freundin, der sie nicht weniger verdankt als ihr Leben. Sie entdeckte die damals 53-Jährige am 1. Februar 2020 nach einem Herzstillstand und reagierte entschlossen.

Auch Jörg Lager vom „Helfer vor Ort“-Dienst des BRK in Gilching gehört zu den Menschen, die halfen, Susanne Geuther ins Leben zurückzuholen. Vor ein paar Tagen sind er und Geuther sich erstmals wieder begegnet. Die frühere Personalmanagerin und ihr Mann haben ihn in der BRK-Bereitschaft besucht und eine Spende vorbeigebracht. „Bis dahin hatte ich eine Lebensretterin. Jetzt habe ich zwei“, sagt die heute 56-Jährige. „Ich und mein Mann wollten einfach Danke sagen.“

Die Begegnung sollte aber auch helfen beim Verarbeiten und beim Vervollständigen ihres Bildes von jenen dramatischen Augenblicken, an die Geuther keine eigene Erinnerung hat. Zweieinhalb Jahre liegen die nun zurück.

Hundebesitzerin Geuther war im Gilchinger Ortszentrum zum „Mantrailing“ verabredet, einer Übung, bei der Hunde der Fährte einer Person folgen. Man besprach den Ablauf, dann ging Geuther zu ihrem Auto, um ihre Riesenschnauzer-Hündin Donna zu holen. Als sie nicht wiederkam, machte sich die Freundin auf die Suche und fand Geuther leblos im offenen Kofferraum ihres Wagens.

Plötzlicher Herztod lautete später die Diagnose. Die Freundin erkannte den Ernst der Lage, setzte einen Notruf ab, beruhigte die Hündin, die ihre Besitzerin beschützen wollte, und begann mit einer Herzdruckmassage. Nur etwa eine Minute später war Jörg Lager vom „Helfer vor Ort“-Dienst zur Stelle. Von diesen Ersthelfer-Gruppen gibt es mehrere im Landkreis. Sie sind angegliedert an BRK, Wasserwacht, DLRG oder Feuerwehren, mancherorts unter dem Namen „First Responder“, und werden von der Rettungsleitstelle mit alarmiert, wenn sie schneller am Einsatzort sein können als ein Rettungswagen. Sie gehören aber nicht zum gesetzlich vorgeschriebenen Rettungswesen. Es sind Freiwillige mit fundierten Erste-Hilfe-Kenntnissen. Ausbildung und Ausrüstung sind weitgehend spendenfinanziert.

Zur Ausstattung gehört ein auch für Laien anwendbarer Defibrillator. Mit so einem Gerät brachte Jörg Lager damals Susanne Geuthers Herz wieder zum Schlagen, schon Minuten bevor der Rettungsdienst da war. „Die schnelle Hilfe war entscheidend dafür, dass ich noch lebe, zumindest dafür, dass ich keine bleibenden Schäden habe“, sagt Geuther. Sie will dafür werben, dass möglichst viele Menschen Erste Hilfe leisten können. Und dass die Arbeit der „Helfer vor Ort“-Gruppen wertgeschätzt wird. Allein die „Helfer vor Ort“ in Gilching wurden in diesem Jahr schon zu rund 570 Einsätzen geschickt. „Viele Menschen wissen davon gar nichts, jedenfalls nicht, dass das alles Ehrenamt ist“, sagt Geuther. Deshalb erzählt sie jetzt auch öffentlich ihre Geschichte.

Inzwischen ist die Gilchingerin wieder völlig gesund. Einen Ursache für den Herzstillstand fanden die Ärzte nicht. Zur Sicherheit haben sie ihr einen kleinen Defibrillator unter der Haut eingesetzt, der den Herzschlag überwacht und im Notfall einen Stromstoß abgeben würde. „Ich kann inzwischen wieder ganz gut ohne die Sorge leben, dass mein Leben plötzlich zu Ende sein könnte“, schildert Geuther ihre Verfassung.

Lager weiß, dass er seinen Anteil daran hat, sieht sich aber nur als Teil der Rettungskette, „die optimaler nicht hätte laufen können“. Er unterstreicht auch die Bedeutung der Herzdruckmassage durch die Freundin. Jeder solle regelmäßig seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen, appellieren er und Susanne Geuther. Sie habe sich darüber früher auch nicht viele Gedanke gemacht, gesteht sie. Nun wisse sie, wie wertvoll das sein kann.