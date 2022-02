Die vielen Hürden der Digitalisierung: Ministerin erklärt, warum es nur langsam vorangeht

Von: Tobias Gmach

Judith Gerlach, Bayerns Digitalministerin seit 2018 © Matthias Balk/dpa

Der Starnberger CSU-Kreisverband hatte Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach zu Gast - passenderweise beim digitalen Neujahrsempfang. Gerlach erklärte, warum vieles noch nicht so läuft, wie es laufen sollte.

Landkreis – Die regionale CSU und hiermit auch die Öffentlichkeit wissen jetzt: Judith Gerlach, seit 2018 bayerische Digitalministerin, hat kein Poster von Franz Josef Strauß daheim hängen. Und sie ist auch kein Fan des ehemaligen Ministerpräsidenten. Aber an einen bekannten Strauß-Spruch glaubt Gerlach trotzdem: „Konservativ heißt nicht nach hinten zu blicken, sondern an der Spitze des Fortschritts zu marschieren.“ Das betonte sie am Freitagabend beim digitalen Neujahrsempfang des Starnberger CSU-Kreisverbands. Ihren Willen, bürokratische Prozesse zu vereinfachen und digitaler zu machen, merkte man ihr an –aber auch, dass dies als Staat meistens gar nicht so leicht ist.

Rund 30 Teilnehmer hatten sich zugeschaltet, darunter auch der Wahlkreisabgeordnete im Bundestag, Michael Kießling, und die Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig. Letztere ist Vorsitzende der AG Frauen der CSU-Fraktion, der auch Gerlach angehört. Die beiden kennen sich gut. Neben Eiling-Hütig erwähnte Gerlach die ebenfalls anwesende Prof. Ursula Männle persönlich. Die ehemalige Stimmkreis-Landtagsabgeordnete und Tutzinger Ehrenbürgerin sei „ein totales Vorbild für mich als jüngere Politikerin“. Die 36-Jährige bezeichnete Männle als Vorkämpferin für die Rechte von Frauen.

Gerlach: „Niemanden ausschließen“ bei Digitalisierung

Dann ging es um das weite Feld der Digitalisierung. Gerlach will sie so nutzen, „dass alle Vorteile haben und wir niemanden ausschließen“. Etwa bei der Barrierefreiheit von Internetseiten musste sie manches selbst lernen. „Ich wollte anfangs, dass sich das Logo auf unserer Ministeriumsseite immer wieder neu zusammensetzt. Blinde haben mir dann aber gesagt: Das würde unser komplettes Lesesystem zusammenschießen“, berichtete Gerlach.

Die lokalen Vertreter in der Online-Runde sprachen mehrfach das Thema kommunale Verwaltung an. Es wurde klar: Selbst im Gautinger Rathaus, das sich seit Ende 2021 offiziell „digitales Amt“ nennen darf, gibt es Probleme. CSU-Ortsvorsitzender Maximilian Platzer schilderte, wie schwierig die Einrichtung sogenannter Smart Terminals wegen rechtlicher Hürden ist (wir berichteten). Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger sagte, ihr Rathaus mit 80 Mitarbeitern könne Bürgern relativ leicht Online-Serviceangebote machen. Für kleinere Gemeinden sei dies schon wegen der Personalsituation viel schwieriger.

Oft seien Kommunen nur bis zur Tür digital, und dahinter liefen noch die Faxgeräte, so die Ministerin. Für sie ist die sogenannte Schriftformerfordernis, also dass händische Unterschriften bei gewissen Vereinbarungen Pflicht sind, eine der größten Hürden. „Man kann das große Rad nur drehen, wenn man Prozesse allgemein vereinfacht“, sagte sie. Aber sie betonte auch: „Ich werde mit der Digitalisierung nicht darauf warten, bis sich die Verwaltung entbürokratisiert hat.“