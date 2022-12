100 Jahre und „fit wie ein Turnschuh“

Von: Dieter Röttig

Gratulation von der Bürgermeisterin: Sandra Perzul (l.) und Geburtstagskind Babette Danzer. © Dieter Roettig

Dießnerin Babette Danzer feiert im Kreise ihrer Lieben im AWO-Seniorenpark Geburtstag.

Dießen – Mehr als 23 500 Menschen in Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt 100 und mehr Jahre alt – der höchste Stand seit zehn Jahren. Dabei beträgt der Frauenanteil 80,2 Prozent. Zu dieser Reihe der „Hochbetagten“, wie man sie offiziell nennt, hat sich nun die Dießenerin Babette Danzer gesellt. Erstaunlich rüstig, aufgeschlossen und in bester Laune feierte sie gestern im AWO-Seniorenpark ihren Ehrentag. Unter den Gratulanten auch Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul, die von der Lebensgeschichte der Jubilarin überrascht wurde.

Babette Danzer kam am 5. Dezember 1922 als Hausgeburt im elterlichen Gasthof „Drei Rosen“ auf die Welt. Heute ist Sandra Perzul quasi die Verwalterin dieser ehemaligen Traditionswirtschaft, die von der Gemeinde gekauft wurde. Aktuell laufen die Planungen für den Bau eines Wohnkomplexes auf dem Gelände. Babette Danzer wuchs in der elterlichen Gastronomie auf, wo sie schon als Kind mithalf. Später arbeitete sie im Service verschiedener Betriebe, unter anderem im „Seefelder Hof“ in Dießen. Dort lernte sie ihren späteren Mann Hans Nikl kennen, der als einer der Verantwortlichen beim Bau der Erdfunkstelle Raisting in Dießen logierte. Geheiratet wurde aber erst nach 30 Jahren Zusammenleben, bevor die beiden ins Dießener Altenwohnheim im Färbergassl zogen. Vor fünf Jahren wechselte Babette Danzer als Witwe in den benachbarten AWO-Seniorenpark, wo sie sich pudelwohl und „fit wie ein Turnschuh“ fühlt.

Zur Feier des runden Geburtstages kamen ihre Kinder Brigitte und Günter aus Freiburg und Frankfurt angereist. Der Katholische Frauenbund, bei dem die Jubilarin Mitglied war, schickte eine Abordnung, von Ministerpräsident Markus Söder kam ein Glückwunschschreiben samt Silbermedaille mit dem Bildnis der Patrona Bavariae.