„760 000 Gründe“

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Im Protest vereint (v.l.): Irmi Gebertshammer (BN), Peter Bierl, Chris M., Rainer Michler, Patricia Künzel (alle Mittwochsdisko), Dr. Eberhard Sening (BN), Eckhart Moerler und Liane Bissinger (beide Mittwochsdisko). Am Transparent: Claus Bakenecker (Klimalobby). © Ursula Nagl

„760 000 Gründe“ führte die Dießener „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ am Freitag bei einer Protestaktion gegen den Ausbau der Wiese an der Rotter Straße an. Sie soll vom Behelfsparkplatz zum dauerhaften Parkplatz umgebaut werden - ein Vorhaben der Gemeinde. Die Demonstration war zugleich Auftakt eines Bürgerbegehrens, für das bis Samstag bereits 160 Unterschriften gesammelt wurden, notwendig sind knapp 1000.

Dießen - 760 000 Euro soll der Ausbau kosten, jeder Euro sei ein Grund gegen den Ausbau. Angesichts des Klimawandels sei es notwendig, jedes Vorhaben der Flächenversiegelung zu hinterfragen. „Die Wiese dient schon seit vielen Jahren als gekiester und unbefestigter Parkplatz“, was vollkommen ausreichend sei, betonte Veranstaltungsleiter Peter Bierl von der „Mittwochsdisko“. Rund 90 Menschen waren auf den Untermüllerplatz gekommen, um „den Erhalt der Wiese als unversiegelte Grünfläche mit temporärer Parkmöglichkeit für Veranstaltungen“ zu fordern. Dies Planung wäre im westlichen Bereich von Dießen die dritte Umweltzerstörung durch Versiegelung. Bierl erinnerte an den Ausbau eines Gartencenters mit dem dazugehörigen „gigantischen und oft ungenutzten Parkplatz“, sowie an den neuen Parkplatz der psychosomatischen Klinik Dießen. Anstatt Parkplätze zu bauen und Flächen zu versiegeln, sei es sinnvoller, das Geld für Geh- und Radwege, zur Verkehrsberuhigung, für günstige Wohnungen, zur Versorgung von Geflüchteten, für offene Jugendräume, soziale Treffpunkte und Kulturräume auszugeben.

Auch aus Sicht der Klimalobby Dießen, so deren Sprecher Claus Bakenecker, mache der Ausbau der Fläche an der Rotter Straße keinen Sinn. Wer sich im Ortszentrum bewegen wolle, solle das, wann immer möglich, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln tun. Der Bund Naturschutz wiederum beruft sich in seiner Kritik auf Grünordnung der Gemeinde, in der die Fläche als Grünzug festgeschrieben sei, „ein Kanal, durch den der Luftaustausch vonstatten geht“, sagte Ortsvorsitzender Dr. Eberhard Senning, der sich freute, dass auch der Jugendbeirat den Protest unterstützt. Bis etwa auf dem Grundstück des leer stehenden Gasthofs Drei Rosen Wohnraum entstehe, könne ein Teil der 760 000 Euro für eine kreative Zwischenlösung dort genutzt werden, meinte Andreas Schinner.

Die Unterschriftenlisten liegen in den Dießener Geschäften aus. Weitere Listen sind im Internet unter klimalobby.org herunterzuladen.

Ursula Nagl

Hintergründe, Fragen und Antworten:

Auch einige Mitglieder des Dießener Gemeinderates sowie Bürgermeisterin Sandra Perzul hörten bei der Kundgebung gut zu. Zuvor war auf der Internetseite der Gemeinde (diessen.de) eine Stellungnahme veröffentlicht worden. Darin wird darauf verwiesen, dass die Planung schon 2018 in Auftrag gegeben wurde, Voruntersuchungen liefen bereits seit 2015. Ursprünglich waren 150 Stellplätze vorgesehen, die zugunsten der Grünanlage reduziert wurden.



Warum wird der Parkplatz benötigt? Weil es nicht genügend Parkflächen gebe, Straßen seien zunehmend ganzjährig bei Veranstaltungen und an Wochenende zugeparkt, es werde unkontrolliert auf Wiesenflächen geparkt. „Der öffentliche Nahverkehr ist leider noch nicht soweit ausgebaut und gut vernetzt, dass in unserer ländlichen Struktur auf das Kfz verzichtet werden kann.“ Zudem nehme der Parkdruck zu, was auch in den laufenden Prozess des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) einfließt, das aus diesem Grunde entsprechend angepasst werde.



Wie ist der Zustand der Fläche? Das Grundstück werde bereits als Parkfläche genutzt und werde nicht komplett neu geschaffen. Fahrwege wurden mit Kies aufgeschüttet – auf Dauer sei dies keine Lösung, vor allem nicht bei Nässe. Die Straßenentwässerung nehme das Wasser bei Starkregen nicht auf, es komme zu Beeinträchtigungen.



Wird die ganze Fläche versiegelt? Nur die Fahrwege sollen asphaltiert werden. Insgesamt sollen 86 Stellplätze entstehen, davon zwei behindertengerecht ausgebaut. „Erklärtes Ziel ist es, die Oberflächen so naturnah wie möglich zu gestalten.“ Auch Ladestationen sind geplant.



Wer soll das bezahlen? Die Städtebauförderung habe für Bepflanzung und Begrünung der Parkfläche sowie für die im Anschluss geplante Renaturierung der Parkplatzfläche im Klosterhof Fördergeld zugesichert. Außerdem wurde bereits eine Parkraumbewirtschaftung beschlossen.