Ammersee-Triathlon: Starke Lokalmatadore und Top-Bedingungen

Von: Roland Halmel

Das männliche Siegertrio (v.l.): Benedikt Feuerecker (MRRC München, Platz 2), Valentin Müller (DLC Aachen, Platz 1) und Thomas Landes (Tri-Team Schongau, Platz 3). © Roland Halmel

250 Sportler nahmen am Ammersee-Triathlon teil. Die Lokalmatadore vom SC Riederau erzielten beeindruckende Resultate.

Dießen – Zweimal fiel der Ammersee-Triathlon in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie aus. Jetzt durften die Ausdauersportler in Dießen endlich wieder ran. Rund 250 Sportler und Sportlerinnen gingen bei idealen äußeren Bedingungen auf den verschiedenen Strecken an den Start „Damit sind wir nicht unzufrieden“, urteilte Jörg Fürtig vom ausrichtenden SC Riederau, der sich aber durchaus über ein größeres Teilnehmerfeld gefreut hätte. „Wir haben uns wegen der unsicheren Corona-Lage im Frühjahr aber erst relativ spät entschieden, den Wettbewerb durchzuführen.“ Gut möglich, dass sich so mancher Triathlet zwischenzeitlich für eine andere Veranstaltung entschieden hatte. Freuen konnte sich Fürtig allerdings über mehrere gute Resultate der Riederauer.

Auf einer geänderten Route waren die Schwimmer im Ammersee unterwegs – damit sie sich im Uferbereich nicht an Muscheln verletzen. © Roland Halmel

Die Sportler, die nach Dießen gekommen waren, mussten sich auf eine Änderung bei der ersten Disziplin, dem Schwimmen, einstellen. Der 750 Meter lange Kurs wurde etwas anders als sonst geschwommen. Nach dem Start ging es parallel zum Ufer bis zur ersten Boje, ehe die Athleten Richtung Seemitte abbogen. Nach zwei weiteren Richtungswechseln peilten die Schwimmer den Steg an, an dem es aus dem Wasser ging, um dann rund 600 Meter zur Wechselzone am Ammersee-Gymnasium zu laufen. „Im Uferbereich gibt es viele Muscheln, da bestand die Gefahr, dass sich die Starter die Füße verletzen“, erklärte Fürtig. Die Änderung kam nicht bei allen Athleten gut an. Wegen des seichten Ufers fiel ihnen das Schwimmen schwer, sodass einige die ersten Meter im Wasser joggen mussten. „Wir konnten mit dem Kurs nicht weiter in den See hinaus, wegen der Segler und der Dampferroute“, bedauerte Fürtig.

Erfrischung gefällig? Quirin Engelberger vom SC Riederau erreichte einen starken 13. Platz. © Roland Halmel

Dafür präsentierte sich der See in sportlerfreundlichem Zustand. Im Gegensatz zum letzten Rennen vor drei Jahren, als heftiger Wind für zum Teil hohen Wellengang sorgte, war das gut 21 Grad warme Wasser diesmal bretteben. Zudem waren Neoprenanzüge erlaubt, die erst ab 22 Grad verboten sind, und die von der Triathleten bevorzugt werden, da sie eine bis zu einer Minute schnellere Schwimmzeit ermöglicht.

Extrem schnell im Ammersee war Thomas Landes unterwegs. Der frisch gebackene Deutsche Meister in seiner Altersklasse vom Tri-Team Schongau stieg nach 11.01 Minuten aus dem Wasser, während die Verfolger über eine Minuten später am Steg ankamen. In der dritten Runde der Radstrecke, die für die Eliteklasse insgesamt 20,5 Kilometer betrug, zog dann aber Valentin Müller (DLC Aachen) an ihm vorbei. Der Neu-Münchner, der erstmals in Dießen startete, war danach nicht mehr zu bremsen. Beim abschließenden Lauf über fünf Kilometer durch die Anlage des Ammersee-Gymnasium drehte er mit immer größer werdenden Vorsprung seine Runden, bis er in starken 1:02,24 Stunden das Ziel erreichte und damit Benedikt Feuerecker (MRRC München, 1:04,28 Stunden) und Landes (1:04,38 Stunden) mit großem Abstand auf die Plätze verwies.

Schnell unterwegs war Claudia Bregulla-Linke vom SC Riederau nicht nur auf dem Rad. Sie wurde Sechste. © Roland Halmel

„Eine megacoole, sehr familiäre Veranstaltung, so etwas liebe ich“, sagte Müller danach. Grund zur Freude hatte auch Lokalmatador Daniel Fürtig (SC Riederau), der als Zehnter ins Ziel kam und zudem in 1:09,30 Stunden unter der 1:10er-Marke blieb. Seine Teamkollegen Quirin Engelberger und Jan Köhler wurden 13. und 19.

Bei den Frauen gewann Elisa Hüttel (TV Planegg-Krailling). Claudia Bregulla-Linke (SC Riederau) belegte Rang sechs. Den Mannschaftswettbewerb der Landesliga-Herren über die gleich lange Distanz gewann der RSC Kempten 2 vor dem SC Delphin Ingolstadt und dem Team von Triathlon Augsburg. Platz 17 unter 20 Mannschaften stand für den TV Planegg-Krailling 2 zu Buche.

Roland Halmel