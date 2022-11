Aufregung um „Spikey“

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Noch etwas verschreckt, aber wieder glücklich zu Hause: der kleine Bolonka Zwetna „Spikey“. © Privat

Unbekannte entführt kleinen Rassehund vor Supermarkt

Dießen – Claudia Knoller aus Dießen war am Montag kurz vor 12 Uhr nur wenige Minuten in einem Supermarkt und hatte in dieser Zeit ihren kleinen Bolonka Zwetna draußen angeleint. Als sie zurückkam, war der von ihr und ihrer Familie innig geliebte „Spikey“ weg. Dass er ausgebüxt sein könnte, erschien ausgeschlossen. Und schnell gab es Zeugen, die gesehen hatten, dass eine etwa 60 Jahre alte, offenbar verwirrte Frau den kleinen Hund mitgenommen hatte.

„Wir haben ganz Dießen abgeklappert“, sagt Claudia Knoller (45) im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Wir haben alle Angst um ihn gehabt“ – zumal bis Dienstagmorgen auch jede Spur von „Spikey“ fehlte. Als Claudia Knoller dann eines ihrer Kinder in den Kindergarten brachte, bekam sie einen entscheidenden Hinweis auf die Frau. Und so machte sie sich sofort auf den Weg und konnte „Spikey“ tatsächlich in die Arme schließen, während die ältere Frau sie auch noch wüst beschimpft habe. „Er ist zurück, wir sind froh“, sagt Claudia Knoller. Das sei alles, was zähle. „Das ist das größte Geschenk.“ Auch wenn die Leine weg war.

Der reinrassige Bolonka Zwetna, für den beim Züchter etwa 1500 Euro zu zahlen sind, gehört seit sechs Jahren zur Familie Knoller. Die sieben Kinder im Alter von eins bis 14 Jahren haben ihn längst in ihre Herzen geschlossen. Umso größer war die Aufregung. Die Eltern waren mit dem Auto noch bis spät in den Abend durch Dießen gefahren. Und sie waren nicht allein. „Ganz viele haben sich an der Suche beteiligt“, sagt Claudia Knoller dankbar. Auch die Polizei, die sogar eine Pressemitteilung mit der Beschreibung der Frau herausgegeben hatte, die den Hund so auffällig hinter sich herzog. Nachdem Claudia Knoller „Spikey“ gestern schließlich wieder heil zurück hatte, teilte sie dies deswegen natürlich auch den Beamten gleich mit.