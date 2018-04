Auto brennt aus

Wohl wegen eines technischen Defekts ist am Sonntagvormittag in Dießen ein Fahrzeug komplett ausgebrannt.

In Dießen ist am Sonntagvormittag ein Fahrzeug ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, hatte das etwa 20 Jahre alte Auto während der Fahrt zu qualmen begonnen. Die Inhaberin, laut Polizei um die 50 Jahre alt, stoppte den Pkw am Vogelherd und setzte um 10.28 Uhr einen Notruf ab. Als die Freiwillige Feuerwehr Dießen eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Die 19 Einsatzkräften sicherten die Brandstelle und löschten das Feuer. Am Pkw entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei wegen des Alters des Fahrzeugs keine Angaben machen.