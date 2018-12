Bässe zu laut: Polizei nimmt Musikanlage mit

Beamte der Polizeiinspektion Dießen haben in der Nacht zum Zweiten Weihnachtsfeiertag eine Party beendet. Die Musik in dem Club im Gewerbegebiet war offenbar viel zu laut.

Dießen – „Glück ist, wenn der Bass einsetzt“: Das Motto der Partynacht in einem Club im Dießener Gewerbegebiet war diesmal Programm – und zwar so sehr, dass in der Nacht vom Ersten auf den Zweiten Weihnachtsfeiertag sogar die Polizei vorbeischaute. Um 23 Uhr ging die Party los. „Gegen 3.34 Uhr ging eine Beschwerde wegen überlauter Musik ein“, berichtete die Dießener Polizei am Mittwoch. „Die Musik, mit massiven Bässen, war sogar bei geschlossenen Fenstern und Türen zu hören.“ Da sich der Betreiber nicht einsichtig gezeigt habe, die Musik abzuschalten, stellten die Beamten die Musikanlage sicher. Um den in der Ankündigung versprochenen „stabilen Sound“ war es damit geschehen. Dem Betreiber droht eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Ruhestörung. mm