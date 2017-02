Zweifel trotz sensibler Planung

Den Uttingern wird erstmals eine Planung für das neue Polizeibootshaus präsentiert, das gegen ihren Willen in Holzhausen entstehen soll. Es ist ein sensible Planung, aber sie bleibt umstritten.

Holzhausen – Das Bayerische Innenministerium ließ keinen Zweifel mehr daran laut werden, dass das geplante Polizeibootshaus in Holzhausen und nirgendwo sonst gebaut wird. In der Sitzung des Uttinger Gemeinderats im BVS-Bildungszentrum in Holzhausen hieß es vom zuständigen Staatlichen Bauamt Weilheim nun jedoch, die Entscheidung beim für den Ammersee zuständigen Landratsamt Landsberg stehe aus. In Holzhausen wurde der Planungsentwurf vorgestellt.

Knapp 300 Bürger aus Holzhausen, Utting und den angrenzenden Ammersee-Gemeinden waren gekommen, um Informationen aus erster Hand zu hören. Peter Aumann von Staatlichen Bauamt Weiheim war der einzige Vertreter der Entscheidungsträger. Er stellte sich der lebhaften Diskussion mit Gemeinderäten und zum Teil sehr aufgebrachten Bürgern. Er räumte ein, dass der Standort problematisch sei. Deshalb sei ein Architekturbüro aus der Region beauftragt worden, eine behutsame Planung zu erarbeiten. Architekt Mauritz Lüps präsentierte ein Polizeibootshaus, das nicht direkt am Steg klebt, sondern über einen ein Meter breiten Steg betreten wird. Es sei 21 Meter von der weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglichen Stegspitze entfernt. Sie biete nach wie vor einen Rundumblick von der Nord- zur Südspitze über den See.

Das Polizeibootshaus wird nach dieser Planung 17,20 Meter lang und an höchster Stelle 2,90 Meter über das Geländer des Stegs ragen. Zum See hin wird es drei Meter breit sein und zur Uferseite hin verjüngt. Eine Gitterrost-Optik soll Transparenz erzeugen. Holzverschalung und Holzdach passen zu den vorhandenen Boots- und Badehäusern sowie Fischerhütten. Im Winter sorgt eine Druckluftanlage dafür, dass es eisfrei bleibt. Aumann betonte, dass entgegen früherer Überlegungen nur das große Polizeiboot WSP 7 hier untergebracht werden soll, nicht das kleinere auch. Um den Uferbereich nicht zu belasten, werde das Boothaus vom See her errichtet, was einen größeren Kostenaufwand bedeute, aber den Naturschutz freue.

Ein besorgter Bürger wollte Einsicht in das 50-seitige naturschutzrechtliche Gutachten bekommen, dessen Vollständigkeit er bezweifelte. Andere Besucher regten an, das Bootshaus näher an den Uferbereich zu bauen und dazu den Seeboden auszubaggern. Auf den Vorschlag, das betagte Polizeiboot zu verkaufen und dafür ein wetterfestes flacheres Boot einzusetzen, zitierte Aumann die Wasserschutzpolizei: „Das Boot WSP 7 wurde speziell für die Bedingungen des Ammersees angeschafft.“

Zu den Gesamtkosten befragt, zog Aumann einen Vergleich zu einem Bootshaus am Starnberger See, das knapp 500 000 Euro gekostet hat. Für Holzhausen könne man erst exakt kalkulieren, wenn das Landratsamt die Planung abgesegnet habe. Wenn das Okay zeitnah komme, werde vielleicht schon im Juni mit den Bau begonnen. Im Januar 2016 hatte sich der Uttinger Gemeinderat einstimmig gegen den Bau des Polizeibootshauses, obwohl er keine Planungshoheit hat. Dieses politische Votum wurde auf Antrag des Vereins „Unser Dorf“ wiederholt, allerdings mit 14:3 Stimmen.