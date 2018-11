Von Schnäppchen und Schätzen

Die beiden großen Schaufenster der Dießener „Schatztruhe“ sind hübsch dekoriert. Schaufensterpuppen tragen warme Pudelmützen, schöne Pullis, schicke Winterjacken und wetterfestes Schuhwerk. Die „Schatztruhe“ ist einer von drei Second-Hand-Läden, die das BRK im Landkreis Landsberg betreibt.

Dießen –Sie wurde vor vier Jahren eröffnet, die Schatztruhe in Dießen. Das Angebot ist riesig und sehr gefragt – schließlich steht der Winter vor der Tür. Nachmittags herrscht um diese Jahreszeit Hochbetrieb. Mütter mit Kindern, junge Paare und Menschen unterschiedlicher Nationalitäten geben sich die Türklinke in die Hand. Sparfüchse, Schnäppchenjäger und Individualisten, die witziges und kreatives Outfit lieben, haben längst erkannt, dass man in der „Schatztruhe“ durchaus Schätze zu Superpreisen ergattern kann. Wenn doch mal etwas aussortiert werden müsse, dann werden die Sachen von einer Partnerfirma zu Autoschonbezügen, Malerflies oder Putzlappen weiterverarbeitet.

Immer wieder kommen Leute mit Tüten und Taschen herein und geben Kleidung ab. Bevor sie wieder gehen, schauen sie sich nochmals um. Ein Warenkreislauf, der nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sehr sinnvoll ist. Das findet auch Marie. Die junge Lehrerin aus Dießen kommt gerne mit ihren Kindern Matteo und Leni in die „Schatztruhe“. „Neue Kindersachen sind einfach so unglaublich teuer“, sagt sie. „Und hier finden wir eigentlich immer was.“ Die Kinderabteilung ist gut sortiert. Neben fröhlicher Kleidung gibt es auch Bilderbücher, Kuscheltiere oder kleine Rucksäcke. Der bunte für 1,50 Euro gehört ab sofort Matteo.

„Wir bekommen sehr viel gute Ware, deshalb können wir im Laden wirklich schöne Sachen anbieten“, freut sich Mitarbeiterin Johanna Krauel. Barbara aus Herrsching hat sich ein paar hübsche Blusen und Jeans ausgesucht, die sie zu Hause mit ihrer Nähmaschine „aufpimpen“ will.

An diesem Nachmittag sind vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der „Schatztruhe“ beschäftigt. Johanna Krauel macht die Kasse, eine Kollegin berät die Kunden und zwei weitere sind mit dem Sortieren des Wareneingangs beschäftigt. Insgesamt wechseln sich 28 ehrenamtliche Mitarbeiter ab. „Es war uns wichtig, auch am Ammersee Präsenz zu zeigen. Natürlich sollen in der Schatztruhe vor allem Leute bedient werden, die einen kleinen Geldbeutel haben“, sagt Marianne Asam, BRK-Kreisgeschäftsführerin in Landsberg. Deshalb liegen die Preise zwischen 50 Cent und zehn Euro. Und wer eine Sozialcard hat, der bekommt nochmal 50 Prozent Rabatt. Sehr gefragt seien auch Kleidung und Schuhe in kleineren Herrengrößen, da auch junge Flüchtlinge zur Kundschaft gehören. „Aber selbstverständlich kann jeder bei uns einkaufen, der gerne Secondhand-Ware tragen will.“ Zu den Kunden gehöre sogar eine Filmproduktionsgesellschaft aus München, erzählt Asam begeistert. „Die fahren immer zu uns, wenn sie für einen Film Kleidung im Stil einer bestimmten Zeit brauchen.“ Und nebenbei werde in den BRK-Läden auch immer ein bisschen Sozialarbeit geleistet. „Man hört zu. Und wenn jemand Hilfe braucht, wissen unsere Mitarbeiter, an wen man sich wenden kann.“

Wer sich engagieren möchte, kann sich gerne bei Marianne Asam, z (0 81 91) 9188-12 oder asam@brk-landsberg.de, melden.