Testbetrieb schon ab Mai?

Eine Busverbindung von Dießen nach Herrsching ist der Wunsch. © dpa

Seit Jahrzehnten wird über eine Busverbindung zwischen Dießen und Herrsching diskutiert. Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul hatte das Thema auf ihrer Wahlkampf-Agenda und hofft nun auf einen Testbetrieb vom 1. Mai und 31. Oktober. Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer trug dem Gemeinderat am Montag einen Sachstandsbericht vor.

Dießen/Herrsching - Voraussetzung für die Linie zwischen West- und Ostufer ist, dass sich mit Dießen auch die drei betroffenen Landkreise Landsberg, Weilheim-Schongau und Starnberg über die Kosten einig sind. Im März soll das Thema im Starnberger Kreisausschuss beraten werden. Weilheim habe bereits zugesagt, Starnberg habe sich zu einer Mitfinanzierung zumindest positiv geäußert, so Kratzer. „Wünschenswert“ wäre es, sagt Starnbergs Kreissprecher Stefan Diebl in Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Das Problem sei, dass Starnberg im MVV-Verbund zu Hause ist, die anderen beiden Landkreise beim RVO. „Man muss abklären, ob das kompatibel ist.“ Die Anfrage aus Dießen liege erst seit Dezember vor, deshalb räumt Diebl ein, das im laufenden Haushalt noch kein Geld dafür vorgesehen war.

Die Kostenbeteiligung der Nachbarlandkreise ist entscheidend für die Realisierung der neuen Buslinie. Denn das Ortsbussystem in Dießen ist bereits defizitär. Im vergangenen Jahr betrug das Defizit 150 000 Euro, wovon der Landkreis die Hälfte stemmte. Über den Ortsbus wird derzeit vor allem der Schülerverkehr abgewickelt. Die Auslastung beträgt circa 50 Prozent. Ohne Schüler liege die Auslastung jedoch nur bei acht Prozent.

In der Marktgemeinde wird eine Buslinie Dießen-Herrsching seit Jahren herbeigesehnt, vor allem wegen des S-Bahn-Anschlusses nach München, der Schindlbeck-Klinik und des Angebots an Facharztpraxen dort. Die Route ist vom Dießener Bahnhof über die Haltestellen Bahnhofstraße, Prinz-Ludwig-Straße/Rathaus und Johannisstraße/Friedhof geplant. Über die Birkenallee ginge die Fahrt weiter nach Vorderfischen, Aidenried und Wartaweil. In Herrsching hielte der Bus an der Panoramastraße, an Dampfersteg und Bahnhof. Die Fahrzeiten ab Dießen würden auf die Herrschinger S-Bahn-Anschlüsse abgestimmt. Unter den Ideen der vergangenen Jahre für die kürzeste Verbindung über den See waren auch Wassertaxis und sogar Hovercraft-Luftkissenboote angedacht.

