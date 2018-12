Fröhliches Dinner mit Spiel, Spaß und Spannung

Der Freundeskreis Ammersee-Windermere lud am Freitagabend zum traditionellen Christmas Dinner in den Gasthof Unterbräu in Dießen.

Dießen – Brexit hin, Brexit her, in Dießen fand am Freitagabend das traditionelle Christmas Dinner im Gasthof Unterbräu statt. Seit Beginn der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Windermere im Lake District vor genau 20 Jahren, veranstaltet der Freundeskreis Ammersee-Windermere (FAW) das traditionelle Weihnachtsessen. Und weil Weihnachten in England ein fröhliches, buntes Fest ist, wurde auch im Unterbräu ausgelassen gefeiert.

Große Worte seien bei einer Weihnachtsfeier fehl am Platz, meinte Dieter Hardt, Vorsitzender des FAW. Aber ein bisschen wollte er die Ereignisse des vergangenen Jahres doch Revue passieren lassen. Hardt erinnerte an die Höhepunkte des Festprogramms beim Jubiläum. Und er erinnerte auch an ein Statement von Jenny Borer, der Vorsitzenden der Twinning Association Windermere: „Wir wollen diesen Brexit nicht. Was immer geschieht, wir werden Freunde bleiben.“

Das Christmas Dinner begann mit Christmas Crackern

„Unsere Städtepartnerschaft ist sehr lebendig“, bestätigte Hardt. Ebenso lebendig wie das Christmas Dinner, das natürlich mit den obligatorischen Christmas Crackern begann. Die Knallbonbons explodieren, wenn zwei Tischnachbarn gleichzeitig an beiden Enden ziehen. Heraus fallen Papierkronen, kleine Geschenke und ein Zettelchen mit einem Witz oder einem Rätsel. Ein netter Brauch, der die Kommunikation sogleich in Schwung brachte. Und natürlich sehen mehr als 40 gut gelaunte Leute mit bunten Papierkrönchen auf dem Kopf gleich noch ein bisschen lustiger aus.

Genießen konnte man die drei Gänge des grandiosen und typisch englischen Weihnachtsmenüs, in dessen Mittelpunkt zwei knusprig gebratene Truthähne mit exzellenter Walnussfüllung standen. Sie wurden von Wirt Martin Brink und seinem Küchenteam mit einem kleinen Tischfeuerwerk zelebriert. Und damit die Gesellschaft nach dem opulenten Mahl wieder auf Touren kam, ging es nach dem Dessert mit einem durchaus anspruchsvollen Quiz weiter. Denn in England ist an Weihnachten, ganz besonders am geselligen Boxing Day, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, Spiel, Spaß und Spannung angesagt.

Es gab ein Quiz über englische Redewendungen

So hatte sich Hardts Stellvertreterin im Vorstand, Christiane Haines, knifflige Fragen zu typisch englischen Redewendungen ausgedacht. Schließlich ist es nicht jedermann geläufig, dass zum Beispiel das Idiom „He’s pushing up the daisies“ gleichbedeutend ist mit unserer Redewendung „er schaut sich die Radieschen von unten an“.

Den begehrten ersten Quiz-Preis, eine Steingutflasche mit Gin aus dem Lake District, holte sich dank seiner guten Englischkenntnisse Rolf Lehnert aus Dießen. Über eine Packung original Gingerbread aus einer Traditionsbäckerei in Grasmere bei Windermere freute sich Bingo-Sieger Johann Meichelböck aus Wessobrunn. In Schwung kam die Gesellschaft auch bei Rolling Coins, einem Gesellschaftsspiel, bei dem die Mitspieler mit einer rollenden Münze aus gebührendem Abstand ein Ziel treffen müssen. Beim Christmas Dinner waren Ziel und Trophäe identisch: Eine edle Flasche gefüllt mit Whisky, der zwölf Jahre gereift ist, ging nach einem spannenden Finish an Dr. Heiner Hirblinger aus Dießen.

Fast schon ein bisschen besinnlich wurde es zum Abschluss des unterhaltsamen, lustigen und lehrreichen Abends beim gemeinsamen Singen von zwei Christmas Carols, am Klavier begleitet von Hedi Kupfer aus Dießen: „Oh Come All Ye Faithful“ das man in deutscher Version als „Nun freut euch, ihr Christen“ kennt, und natürlich „Away in a Manger“, die Geschichte vom Kindlein in der Krippe.