Nikolaus-Besuch bei der Trachtenjugend

Die Trachtenjugend bekam kürzlich prominenten Besuch: Der Nikolaus stand vor der Vereinsheimstür.

Wenn der Nikolaus im Vereinsheim der Dießener Trachtler an die Tür klopft und der Krampus hinter ihm hermarschiert mit einem vollen Sack, dann wissen die Trachtenkinder, dass das Christkindl auch bald da ist. Der gute alte Brauch, bei dem am Adventskranz die ersten Kerzen brennen, die Tische voller Nüsse, Schokoladesternen und Lebkuchen zum Naschen einladen und der Kinderpunsch fließt, schien diesmal zwar so wie immer – aber die Kommunikation mit dem frommen Mann war lässiger als früher.

Die Kinder beantworteten artig die Fragen des Nikolaus, die Kleinen hielten sich etwas zurück, die Größeren aber schauten genau hin. Da wurde diskutiert, „ob der fromme Mann nun echt ist oder ob er seine Rolle nur spielt“. Auch der Austausch mit dem Nikolaus ging neue Wege. Sein Zimmer, sagte einer der Buben, könne er nur aufräumen, „wenn es mein Zeitmanagement erlaubt“. Fröhlich erzählten die Kinder aus dem Trachtenleben und ließen alle wichtigen Ereignisse des Vereinsjahr Revue passieren. Die festliche Stunde endete mit dem Gitarrenspiel von Mia Lindner, zu dem Kinder und Eltern gemeinsam Weihnachtslieder sangen.