Der Kampf um öffentliche Parkplätze

Von: Andrea Gräpel

„Ein Mammutprojekt“, so bezeichnet Bürgermeisterin Sandra Perzul die Sanierung der Seeanlagen, die im Frühjahr abgeschlossen wird. Neu sind nicht nur Uferstufen, sondern auch die „Rialto-Brücke“ (im Hintergrund). © Ursula Nagl

Bürgermeisterin Sandra Perzul will einiges anstoßen und auch Bau bezahlbaren Wohnraums forcieren.

Dießen – Das Bürgerbegehren Rotter Straße war eine Erfahrung mehr für Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Es war das erste in ihrer Amtszeit – der Streit um den Ausbau des Parkplatzes war das beherrschende Thema im vergangenen Jahr. Im August läuft die Bindungsfrist aus. Viele Dießener warten gespannt darauf, wie der Gemeinderat, der dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegengestellt hatte, weiter verfährt. „Ich würde den Ausbau nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen, wenn es eine Mehrheit der Bürger nicht will“, sagt die Bürgermeisterin. Allerdings sagt sie auch, dass etwas gemacht werden muss.

Rotter Straße

„Wir müssen uns Gedanken um den Zustand des Platzes machen“, sagt Sandra Perzul. Während des Weihnachtsmarktes wurde vor Augen geführt, was bei Regen und Matsch passiert, wenn die Fläche als Ausweichparkplatz eingesetzt wird. Für die Besucher wurde der Besuch buchstäblich zu einer Schlammschlacht. „Es gab viele Beschwerden“, weiß die Bürgermeisterin. Sämtliche Nebenstraßen seien zugeparkt gewesen. Irgendeine Lösung muss nach Ansicht Sandra Perzuls gefunden werden. Dabei war die Rotter Straße nicht das einzige Problem. „Seit meinem Amtsantritt reiht sich eine weltweite Krise an die nächste.“ Zuletzt die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Sie rechnet im kommenden Jahr fest mit neuen Zuweisungen.

Seeanlagen

Wenn Sandra Perzul über die Seeanlagen spricht, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. „Ein Mammutprojekt“, dessen Vorbereitungen mit Bürgerbeteiligung weit zurückreichen in die Zeit ihres Vorgängers. Die Sanierung der Ufermauer und der „Rialto-Brücke“ war dringend notwendig. Seit eineinhalb Jahren wird gebaut. „Ein großer Eingriff, der Veränderung brachte.“ Natürlich blieben Beschwerden nicht aus. Aber wenn die Bürgermeisterin sieht, wie wohl sich die Leute schon jetzt bei schönem Wetter auf den bereits fertigen Sitzstufen zum See fühlen, freut sie sich. Mittlerweile häuften sich die positiven Rückmeldungen. Auch dass der Baumbestand in den Boxleranlagen erhalten blieb. „Wir mussten allerdings den Rasen noch mal ansäen. Das hat beim ersten Mal nicht funktioniert.“ Noch vor Beginn des nächsten Töpfermarktes – traditionell am langen Wochenende zu Christi Himmelfahrt – soll die Fertigstellung gefeiert werden.

„Ich war froh, dass wir den Töpfermarkt trotz Baustelle 2022 endlich haben wieder stattfinden lassen können.“ Wegen Corona war es der erste in ihrer Amtszeit. „Der Bauhof hat Unglaubliches geleistet. Und mit dem schönen Wetter wurde der Töpfermarkt sogar zum Besten überhaupt vom Verkauf her.“ Dieser Markt, „Dießen leuchtet“, Marktsonntag und Musiknacht hätten bewiesen, dass es für viele wie eine Befreiung war, wieder auf Veranstaltungen gehen zu können nach den Lockdowns. Perzul ist sicher, das setzt sich 2023 fort – trotz Flüchtlings- und Energiekrise. „Die Leute wünschen sie ein bisschen Normalität zurück.“

Tiefgarage Mühlstraße

Im vergangenen Jahr hatte Dießens Bürgermeisterin noch befürchten müssen, dass die Tiefgarage an der Mühlstraße gesperrt werden muss. Die Statik ist mangelhaft, es drohte Einsturzgefahr. Dank mächtiger Baumstämme wird die Decke mittlerweile abgestützt. Geschraubte Stützen hätten die Statik gefährdet. Auch wenn einige Stellplätze dadurch wegfallen, musste die Tiefgarage aber nicht gesperrt werden. Für Sandra Perzul ein Segen: „Wir brauchen die Parkplätze.“

Die Planungen laufen, der Entwurf für die Sanierung sei bald fertig und werde dann vom Landratsamt Landsberg geprüft, sagt sie. Danach werde sich der Gemeinderat damit befassen. Im günstigsten Fall im kommenden Frühjahr, hofft die Bürgermeisterin, die die Sanierung 2023 mit Hochdruck vorantreiben will. „Ich will vor allem, dass die Tiefgarage offenbleibt.“

Drei Rosen

Ein Großprojekt steht auch mit dem Umbau der gemeindlichen Immobilie „Drei Rosen“, dem ehemaligen Gasthaus, bevor. In diesem Fall rechnet Sandra Perzul zwar noch nicht mit sichtbaren Fortschritten im kommenden Jahr, aber mit viel Arbeit im Hintergrund. Wichtig ist ihr, dass wenigstens der Architektenwettbewerb 2023 abgeschlossen werden kann, um weiter zu planen – für kommunalen, also bezahlbaren Wohnungsbau. Für all jene, die zwar noch keinen Wohnberechtigungsschein brauchen, sich aber auch nicht die ortsüblich hohen Mieten leisten können. Sandra Perzul wünscht sich dort am Ende eine „gute Mischung aus Wohnungen für Familien, aber auch für Alleinstehende“.

Ob der Altbestand erhalten bleiben kann oder abgerissen werden muss, werde auch davon abhängen, wie der aktuelle Bauzustand hinsichtlich der „grauen Energie“ ist, ob genügend Stellflächen nachgewiesen werden können, oder ob eine Tiefgarage notwendig werde. „Man muss sehen, was möglich ist. Wir werden sehen, welche Ideen die Planer vorlegen.“

Kinderbetreuung

Im vergangenen Sommer hatte Sandra Perzul kurzfristig Alarm schlagen müssen. Als Gemeinde, die keine Großraumzulage zahlen kann, fehlten ihr noch Kinderpfleger und Erzieher. Das Betreuungsangebot musste zu Beginn des laufenden Kindergartenjahres kurzfristig reduziert werden. „Wir haben aber groß Werbung gemacht.“ Froh ist sie auch, dass sich der Gemeinderat darauf geeinigt hatte, eine Arbeitsmarktzulage für gemeindliche Mitarbeiter zu zahlen, erinnert sie sich. Der akute Personalengpass dauerte deshalb nur eine Woche. Aktuell, sagt sie, „ist alles gut“. Im Frühjahr wird auch die neue gemeindliche „Mini-Kita“ in Riederau im ehemaligen Rathaus fertiggestellt und eingeweiht.

Trotzdem sieht Sandra Perzul die Gemeinde gut aufgestellt. Die gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen in Dettenschwang und Riederau seien mittlerweile auch über „Little Bird“ mit denen der privaten Träger vernetzt. „Das erleichtert vieles – zum Beispiel bei Doppelanmeldungen.“ Wie, das beweist sie, indem sie die aktuellen Zahlen in kürzester Zeit ausdrucken lassen kann. Insgesamt gibt es 452 betreute Kinder, davon in den gemeindlichen Einrichtungen 132. „Little Bird“, das Online-Anmeldeportal für Eltern, ist also noch so ein Segen. „Wir haben dabei auf Erfahrungswerte aus Herrsching setzen können.“

Unterm Strich ist Dießens Bürgermeisterin zufrieden. Der Haushalt sei stabil, so dass auch dringliche Straßenbaumaßnahmen vorangetrieben werden können. Stolz ist sie, dass die Marktgemeinde vermutlich schon in den kommenden beiden Jahren über zwei eigene Freiflächen-Fotovoltaikanlagen verfügen wird. Eine in Bischofsried, die das Wasserwerk versorgen soll, und eine weitere am Ortsausgang Dießens Richtung Raisting, östlich der Bahngleise.