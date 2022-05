„Der Traum von jedem Wirt“

Teilen

Anstoßen auf die Schatzbergalm (v.l.): Andreas Widmann (Servicefachkraft), Max Streidl (Koch) und Wirt Peter Kleber im Biergarten der Schatzbergalm. © Ursula Nagl

Es ist ein bisschen wie Urlaub, wenn man sich an einem sonnigen Tag auf den Weg zur Schatzbergalm macht, ob mit dem Auto, dem Radl oder zu Fuß. Das weiß auch Peter Kleber (51), der neue Wirt des beliebten Ausflugslokals hoch über dem Ammersee ist (wir berichteten). „Ich genieße dieses Gefühl jeden Tag aufs Neue“, sagt er. Am liebsten trinkt er seinen Morgenkaffee auf der Wiese unter den alten Obstbäumen, die zurzeit wunderbar weiß und rosa blühen.

Der gelernte Koch ist ein erfahrener Gastro-Fuchs. „Ich habe die ganze Bandbreite an gastronomischen Betrieben durchgemacht“, sagt der gebürtige Münchner. Und er weiß, welches Pfund er sich mit der Schatzbergalm an Land gezogen hat: „So etwas ist wohl der Traum von jedem Wirt“, sagt er. Aber sein Konzept gehe nur deshalb auf, weil er ein großartiges Team an seiner Seite habe, betont Kleber immer wieder.

Zur Kleber Gastronomie GmbH gehört neben der gepachteten Schatzbergalm auch das „Essens Art“ am Untermüllerplatz in Dießen, das sich im Besitz der Familie Kleber befindet. Und zum Team der GmbH gehören Klebers Frau Isabell, deren Schwester Denise und der Schwager Sebastian. Ein klassisches Familienunternehmen.

„Die Aufgaben sind gut verteilt“, berichtet der Gastronom. Ehefrau und Schwägerin sind für das Management und die Buchhaltung zuständig und sein Schwager Sebastian Kleber sei „ein fantastischer Handwerker und Gestalter“. Für den Service und dafür, dass es in der Küche läuft, sorgen in den beiden Lokalen rund 15 weitere, zum Teil langjährige Mitarbeiter. Gemeinsam wurde so auch die Alm wieder auf Vordermann gebracht. Allein für den Wintergarten wurden zahlreiche Stühle und Wirtshaustische aus der Anfangszeit der Alm abgeschliffen, eingelassen und wieder auf Hochglanz poliert.

Seit rund 90 Jahren gibt es auf der Schatzbergalm Gastronomie. Legendär war einst der Käsekuchen der langjährigen Wirtin Katharina Purr. Vorgängerin von Peter Kleber war die Schriftstellerin Inga Person, die sich nun aufs Schreiben und den Pensionsbetrieb im Haus konzentrieren möchte. Fünf Gästezimmer stehen zur Verfügung.

Ganz still und leise hat die Schatzbergalm bereits Anfang April unter der neuen Leitung wiedereröffnet. Bei strahlendem Sonnenschein ging es am Ostersonntag das erste Mal so richtig zur Sache, berichtet Kleber. Auch eine Hochzeit, eine Kommunion und ein runder Geburtstag seien schon wieder auf der Schatzbergalm gefeiert worden. „Diese Zeit haben wir uns gegönnt, damit jeder im neuen Team seine Rolle finden kann.“

Am Samstag, 21. Mai, soll die Neueröffnung offiziell gefeiert werden. Einen ganzen Tag lang, ganz zünftig, gerne in Tracht und mit Musik, unter anderem mit den Dießener Alphornbläsern. Gekocht wird auf der Alm – mit vielen Tagesgerichten, saisonal, regional, täglich frisch – künftig ohne lange Winterpause. „Länger als vier Wochen möchten wir nicht zumachen“, sagt der neue Wirt. Geöffnet ist Mittwoch bis Freitag von 11.30 bis 21 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr.

Ursula Nagl