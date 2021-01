Falsch geparkt und angefahren

Polizeibericht

Dass dort ein Auto steht, damit hat eine ältere Dame nicht gerechnet - und schon km es zum Unfall.

Dießen - Weil ein 42-jähriger Dießener seinem Pkw in der Fischerei in Dießen gegenüber der Einfahrt einer Metzgerei am Dienstag verbotswidrig halbseitig auf dem Gehweg und im eingeschränkten Haltverbot geparkt hat, hat ihn eine 81-jährige Kundin übersehen, als sie mit ihrem Pkw rückwärts ausparken wollte. Sie stieß mit ihrem Auto gegen die Fahrertür.

Die Tür wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass die Seitenscheibe zu Bruch ging, so die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird mit circa 4000 Euro beziffert.