Grafrather stirbt bei Segelunfall auf dem Ammersee - nun wird auch noch ein Gilchinger (68) vermisst

Nach einem Segel-Unfall zwischen Utting und Breitbrunn wird ein Gilchinger vermisst. Zuvor war am Donnerstag bereits ein Mann auf dem Ammersee tödlich verunglückt.

Dießen - Nachdem am Donnerstagnachmittag ein Segelboot auf dem Ammersee kenterte, wird seither ein 68-Jähriger Mann vermisst.

Der nun Vermisste aus dem Landkreis Starnberg war mit einem Bekannten am Donnerstag, 21.06.2018 in einem Segelboot beim Segeln auf dem Ammersee. Die beiden segelten bei bestehender Vorwarnung vor Starkwinden gegen 15.00 Uhr mit ihrer Segeljolle im Bereich zwischen Utting und Breitbrunn. Vermutlich bedingt durch eine Windböe, kenterte die Jolle. Beide Segler fanden zunächst Halt an dem kieloben liegenden Boot. Als der 68-Jährige jedoch versuchte ein abtreibendes Teil des Ruders zu sichern, trieb er selbst von dem Boot ab und ging wenig später unter.

Ersthelfer konnten den am gekenterten Boot verbliebenen Segler aus dem Wasser bergen. Es gelang jedoch nicht mehr den Untergegangenen aufzufinden, obwohl kurz darauf auch ein Linienschiff sich an der Suche beteiligte. Im Zuge der weiteren Suchmaßnahmen, zu denen zwei Polizeihubschrauber, Boote der Wasserwachten aus Utting und Schondorf, sowie das Boot der Wasserschutzpolizei Dießen eingesetzt wurden, gelang es nicht den Mann zu finden. Die in den Abendstunden beendeten Suchmaßnahmen wurden am heutigen Freitagvormittag, erneut unter Einbindung des Polizeihubschraubers, fortgesetzt. Leider wiederum ohne Erfolg. Inzwischen sind die Suchmaßnahmen vorläufig eingestellt.

Grafrather stirbt bei Segelunfall auf dem Ammersee

Dießen - Zusammen mit einem Bekannten (ein junger Mann aus Weßling) segelte der 84-Jährige aus Grafrath (Landkreis Fürstenfeldbruck) am Donnerstag in einem Segelboot auf dem Ammersee. Gegen 14.00 Uhr fiel der Rentner bei böigen Witterungsverhältnissen und aktueller Sturmwarnung seemittig südlich von Schorndorf aus noch nicht geklärter Ursache von Bord des Bootes. Der 84-Jährige trieb bereits unmittelbar danach regungslos im Wasser, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet.

Sein Begleiter, sowie die Insassen eines in der Nähe befindlichen Elektrobootes bargen den bewusstlosen Mann aus dem See. Der sofort alarmierte Rettungsdienst brachte ihn unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Münchener Krankenhaus. Trotz der schnellen Hilfsmaßnahmen verstarb er jedoch dort.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet, deren Ergebnis noch aussteht. Bisher bestehen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des 84-Jährigen.

