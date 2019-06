140-jähriges Jubiläum - doch gefeiert wird erst in zehn Jahren

Dießen ist als feierfreudige Gemeinde bekannt. Nicht so beim 140. Geburtstag des MTV Dießen, mit knapp 1600 Mitgliedern immerhin der größte Verein in der Marktgemeinde. Nur zwei zwanglose Abende vor der Vereinsgaststätte „Veranda“ standen auf dem Programm.

Dießen–Warum so bescheiden? Auf diese Frage hat Volker Bippus, Vorsitzender des MTV Dießen, sofort eine Antwort. Der Männerturnverein Dießen ist mit 140 Jahren doppelt so alt wie das Grundgesetz der Bundesrepublik, aber nur halb so alt wie das ehrwürdige Dießener Marienmünster. Trotzdem wird der Verein erst in zehn Jahren wieder groß feiern. Das liegt an einer vor „ewigen Zeiten“ getroffenen Grundsatzentscheidung, nur alle 25 Jahre das Vereinsjubiläum zu begehen. „2029 lassen wir es wieder richtig krachen“, verspricht Bippus und meint damit nicht nur die örtlichen Böllerschützen.

„Wenn ich dann noch im Amt bin, werden die Dießener ein Fest erleben, das sie so schnell nicht vergessen.“ Zumal der Verein bis dahin schuldenfrei sein wird. „2023 laufen alle unsere Darlehen und Verbindlichkeiten aus“, erklärt Bippus erfreut. Neben den Mitgliederbeiträgen und Spenden ist ein wesentlicher Einnahmefaktor das vereinseigene Jugendhaus mit 38 Übernachtungsplätzen für Vereine und Gruppen, das stets über Monate hinaus ausgebucht ist.

Der MTV Dießen wurde 1879 gegründet

Wenn man in der Chronik des MTV Dießen blättert, wird klar, dass der 1879 gegründete Männerturnverein anfangs nicht für Frauen war. Damals entstanden in ganz Deutschland diese Vereine, die im Gegensatz zum vorherrschenden Schülerturnen das Erwachsenenturnen pflegten, das für Frauen unschicklich galt. So sportelten auch in Dießen zuerst nur „Männer aller Stände“ wie Handwerker, Kaufleute, Arbeiter oder Kutscher. In der Marktgemeinde entwickelte sich ein reges Turnerleben und der MTV musste sich 1906 im Vereinsregister beim Königlichen Amtsgericht Landsberg eintragen lassen, um juristisch abgesichert zu sein. Der Schlusssatz im Gründungsprotokoll: „Möge Gott dem Verein seinen Segen spenden, Freude und Eintracht im Verein erhalten bleiben und wahre Mitglieder dem Verein zuführen, auf dass er aufblühe und ewig nicht zugrunde gehe.“

Richtig aufgeblüht ist der MTV ab 1920, als das Frauenturnen eingeführt wurde, zwei Jahre, nachdem die Frauen in Deutschland das Wahlrecht erhalten hatten. Für das Vereinsleben und die Pflege der Geselligkeit wurde viel getan. Das Vereinslokal wurde wegen der steigenden Mitgliederzahlen öfters gewechselt – vom Schwinghammerhaus an der Hofmark über den Oberbräu an der Herrenstraße bis zum Hotel Ammersee, das heutige „Blaue Haus“.

Im Laufe der 140 Jahre kamen immer mehr Sportarten zum Angebot des Vereins hinzu

In der Klosterbrauerei Span im Klosterhof, unterhalb der heutigen Pfarrwohnung, wurde anfangs fleißig geturnt. Im Laufe seiner 140 Jahre kamen immer mehr Sportarten dazu wie Fußball, Basketball, Tennis, Segeln und Surfen, Leichtathletik, Karate, Stockschießen oder Eishockey. Was die wenigsten wissen: Der MTV Dießen ist immer noch amtierender Bayerischer Natureis-Eishockeymeister. Den Titel errangen die Cracks zwar schon 1987 in Garmisch-Partenkirchen, aber der gilt noch heute. Denn seitdem wird nur noch auf Kunsteis gespielt.

Ein Höhepunkt in der Vereinschronik war für Volker Bippus 2017 der Aufstieg der MTV-Fußballdamen in die Bayernliga, auch wenn sie sich nur eine Saison halten konnten. „Wir sind auf Breitensport ausgelegt, nicht auf Rekordjagd“, erklärt Bippus das Fehlen von spektakulären Titeln und berühmten Sportlernamen. Den Nachwuchs an den Sport heranzuführen, sieht der MTV als eine seiner Hauptaufgaben. Entsprechend freuen sich die Funktionäre auf die Einweihung der Soccer-Box auf dem Vereinsgelände, die am 6. Juli über die Bühne gehen wird. Mit einem etwas größeren Fest als beim 140. Geburtstag. Schließlich wurde der Bau der Soccer-Box maßgeblich unterstützt von LEADER, dem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union zur Förderung innovativer Projekte im ländlichen Raum. Auf die Fertigstellung wartet der MTV seit einigen Jahren.

von Dieter Roettig