Dießens Bürgermeister Herbert Kirsch war 24 Jahre im Amt. Am Donnerstag ist er das letzte Mal Chef im Rathaus. Im Abschluss-Interview findet er: „Es ist ein komisches Gefühl“.

Dießen – 24 Jahre war er Bürgermeister, seit 26 Jahren hat er seinen Arbeitsplatz im Dießener Rathaus. Herbert Kirsch (60), war zwei Jahre Standesbeamter in Dießen, bevor er ein Stockwerk höher zog. 25 Jahre und zehn Monate seien es. Das weiß er deshalb so genau, weil am 2. Juli 1994 sein zweites Kind zur Welt kam, einen Tag nach Dienstantritt. Am kommenden Donnerstag hat Kirsch seinen letzten Arbeitstag und geht als jemand, der seinen Job gern gemacht hat, als jemand der weder die guten noch die schlechten Seiten missen möchte. „Auch die unangenehmen Dinge entwickeln einen Menschen weiter. Aus jeder Erfahrung kann man lernen.“ Der Starnberger Merkur blickt gemeinsam mit Kirsch zurück.

Können Sie sich noch an die erste Amtszeit erinnern?

Es gab fünf Kandidaten. Was mir aufgefallen ist, die Wahlkämpfe sind persönlicher geworden. Damals hat keiner über den anderen geredet. Heute ist das ganz anders.

Sie hatten sich das Ende Ihrer Amtszeit sicher anders vorgestellt, nicht mit einem „Shutdown“.

So etwas hat man sich nicht vorstellen können. Überhaupt nicht. Mir wäre es sehr wichtig gewesen, dass wir auch die Gemeinderäte – es sind viele, die ausscheiden – würdig verabschieden. Das wird aber dann nachgeholt. Darüber habe ich mit meiner Nachfolgerin schon gesprochen. Ich hoffe, dass das in einem überschaubaren Zeitraum ist. Wir haben Gemeinderäte, die bis zu 48 Jahre im Gemeinderat waren. Das muss in einem Rahmen, der angemessen ist, gewürdigt werden. Da kann man einem nicht bloß etwas in die Hand drücken.

Wenn Sie auf Ihre 24-jährige Amtszeit zurückblicken – was war besonders?

Wenn man zurückblickt, sieht man erst mal, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kann nur jedem empfehlen: Genieße die Gegenwart, man kann gar nicht so schnell schauen, schon sind viele Jahre rum und man fragt sich, wo die waren. Besonders erinnere ich mich daran, dass es uns gelungen ist, das Ammersee Gymnasium nach Dießen zu holen. Besonders auch deshalb, weil man am Anfang belächelt worden ist, es einem nicht zugetraut wurde. Beim Gymnasium weiß ich noch gut, wie es war. So mancher hat gesagt: Wünschen kann er es sich, aber kommen wird es nicht.

Ihr Amtskollege aus Herrsching hat gerade ein ähnliches Thema. Haben Sie einen Tipp?

Nein, da kann man keine Tipps geben. Ich hatte das Glück, dass der Gemeinderat mich in kein Korsett gepresst hat. Die haben gesagt, wir vertrauen dir, dass es passt. Das war schon wichtig in den Verhandlungen. Wenn Sie bei der Ministerin am Schreibtisch sitzen, damals die Monika Hohlmeier, und sie müssen erst dreimal wieder in den Gemeinderat, um zu fragen, ob das in Ordnung ist, dann kriegt man so etwas nie. Das geht nur im Brustton der Überzeugung, wohlwissend, den Gemeinderat hinter sich zu haben. Das war die große Stärke in den 24 Jahren: Der Gemeinderat war bei den wichtigen Projekten immer geschlossen dahinter gestanden. Da kann man jetzt kritisieren, dass es immer einstimmig war. Aber es genügt, wenn Sie zwei, drei haben, die einfach alles schlecht finden, dann passiert aber auch nichts. Man kann ganz schnell etwas schlechtreden.

Welche Projekte haben Sie dabei noch im Kopf?

Zum Beispiel, dass die Gemeinde die Arbeiterwohlfahrt auf ein gemeindliches Grundstück lässt, um dort Seniorenwohnen und Pflegeplätze zu ermöglichen. Das muss der Gemeinderat auch wollen. Die Aufwertung des Bahnhofbereichs mit Mühlstraße gehört auch dazu. Es ist schade, dass wegen der Parkgeschichte an der Mühlstraße, die in meinen Augen regelbar ist, vergessen wird, was für eine Leistung es war – von Anwohnern und Gemeinderat – diesen kompletten Bereich mit der Mühlstraße neu zu gestalten.

Der Töpfermarkt zählt sicher auch dazu?

Was den Töpfermarkt betrifft, hat mir der Gemeinderat komplett freie Hand gelassen. Als vor 20 Jahren klar war, dass der damals von Herrn Sudau organisierte Markt nach Landsberg ziehen soll, durfte ich mit Wolfgang Lösche ein Konzept für einen eigenen Töpfermarkt erarbeiten. Wolfgang Lösche konnte ich Gott sei Dank als Marktleiter mit einbinden. Es hatte uns damals keiner geglaubt, dass das so ein Erfolg am See wird. Ich werde die Bürgerversammlung damals am Kirchsteig nie vergessen, wo mir gesagt wurde, dass das nicht funktionieren kann. Ich konnte dann zusammen mit dem Marktleiter das Gegenteil beweisen. Aber auch da brauchen Sie einen Gemeinderat, der das Vertrauen in Sie hat.

Ausgerechnet im 20. Jahr des Bestehens am See droht dem Markt das Aus, auf jeden Fall muss er verschoben werden und findet erstmals nicht am Wochenende um Christi Himmelfahrt statt.

Das ist natürlich bitter. Wir haben jetzt erst mal die Verschiebung in den September angedacht. Was es am Ende wird, weiß keiner. Ob er tatsächlich stattfindet, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Sie halten den Termin im September offen, obwohl das Oktoberfest bereits definitiv abgesagt wurde?

Das Oktoberfest ist mit Bier, Alkohol und Exzessen verbunden. Das mag ich mit dem Töpfermarkt nicht vergleichen. Vielleicht gibt es eine Maskenpflicht, ja. Aber hier sind viele Keramikerexistenzen bedroht, nicht nur ein Festwirt. Wenn es natürlich gar nicht zu verantworten ist, wird auch der Töpfermarkt ausfallen müssen. Aber man muss schauen, bis September ist noch eine Zeit lang hin.

Sie sind noch eine Woche im Amt. Stehen noch große Dinge an?

Der Terminkalender war voll. Wir hätten noch einige große Veranstaltungen gehabt, Jubiläen. Das ist jetzt alles gecancelt. Darum ist es übersichtlich. Ich kann nicht einmal Gratulationsbesuche machen. Ich mache halt die Sachen, die so täglich im Rathaus anfallen.

Ist Ihnen das Ende der Amtszeit schon bewusst?

Es ist ein komisches Gefühl. Es ist mir noch nicht wirklich bewusst, dass ich am nächsten Donnerstag um 18 Uhr meinen Schlüssel abgeben muss. Ich habe Frau Perzul, meiner Nachfolgerin, schon gesagt, dass sie mich erinnern soll, dass ich nicht mehr Bürgermeister bin, wenn ich am 4. Mai im Rathaus vor der Tür stehe.

Dann denken Sie auch noch gar nicht an die Zeit danach?

Nein. Ich bin niemand, der für sich langfristig plant. Ich bin auch noch im Kreistag, ja, und auch im Gemeinderat. Das wird interessant, das von der anderen Seite zu erleben. Doch – einen Plan haben meine Frau und ich: Wir bauen unser Gewächshaus.

Eine offene Baustelle hätten Sie, denke ich, noch gerne abgeschlossen: die Huber-Verlagsgebäude. Das Gericht muss über die Besitzansprüche entscheiden. Die Gemeinde hatte die Häuser geerbt und hätte sie gerne als Wohn- und Geschäftshäuser genutzt. Stattdessen verfallen sie zusehends.

Stimmt. Das hätte ich gerne abgeschlossen. Umso bedauerlicher, dass ich diese Woche mitgeteilt bekam, dass das Verfahren vor Gericht nicht weiter erfolgen kann, da der Richter erkrankt ist und auch ausscheidet. Wir müssen also weiterhin auf das Urteil warten. Es ist zu befürchten, dass jetzt wieder alles von vorne losgeht. Ich hatte gehofft, über einen Architektenwettbewerb eine gute Lösung für die markanten Häuser im Ortskern zu finden. Dass das nicht funktioniert hat, ist bedauerlich, wir warten seit eineinhalb Jahren auf ein Urteil und kriegen jetzt diese Mitteilung. Das ist ein „Abschiedsgeschenk“, das man nicht braucht.

Sie haben frühzeitig entschieden: Jetzt ist Schluss.

Ja, meine Familie hat dazu beigetragen. Die konnten am besten beobachten, was mit mir passiert. Als Bürgermeister muss man jeden Tag leistungsfähig sein. Ich habe das 24 Jahre lang gemacht. Ich könnte dem Anspruch nicht noch einmal sechs Jahre gerecht werden. Darum ist es gut so.