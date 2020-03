Ein Ort voller Geschichte(n)

Regelmäßig lädt Chefarzt Professor Dr. Bert te Wildt zur Gesprächen über Gott und die Welt. Nach Abt Johannes war nun Dießens Pfarrer Josef Kirchensteiner zu Gast und plauderte mit ihm über die Geschichte vom Kloster.

Dießen – In dieses exponierte Fleckchen Erde haben sich beide verliebt: Josef Kirchensteiner und Professor Dr. Bert te Wildt. Der eine Pfarrer im Marienmünster, der andere Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen. In der zweiten Veranstaltung aus der Klinik-Reihe „Gespräche über Gott und die Welt“ ging es im Traidtcasten in Dießen genau darum, um die Kirche, das Kloster und die Geschichte, auf der alles beruht.

Der Chefarzt gestand offen ein, dass er den Ammersee als Rheinländer nicht gekannt habe, als man ihm vor drei Jahren die Klinikleitung angebot. Aber „es war ein Gefühl der Initiation, als ich das erste Mal da war“, erinnert er sich. Mittlerweile wohnt er auch in Dießen und ist angekommen.

Für Dießens Pfarrer war es keine Liebe auf den ersten Blick. Er kannte die Kirche vom Vorbeifahren, und dachte sich immer „schöne Kirche, seltsamer Turm“. Erst als er das erste Mal die Kirche betrat, „war mein Erleben großartig“. Kirchensteiner ist seit vier Jahren Pfarrer in Dießen und fasziniert von der Geschichte der Marktgemeinde, von den Anfängen in St. Georgen, wo das erste Kloster stand. Und von dem historischen Band nach Andechs. Eine geradezu „heilige Achse“. „Zweimal im Jahr, um den 5. Mai herum und um den 5. August herum, kann ich die Sonne vom Pfarrhaus aus direkt über Andechs aufgehen sehen.“ Da wird die Verbindung spürbar, denn der Heilige Berg und das Kloster Dießen sind über die Grafen von Dießen, die späteren Herzöge von Andechs-Meranien, untrennbar miteinander verflochten.

Die Andechs-Meranier, das mächtige Adelsgeschlecht, ist heute ausgestorben. Durch geschickte Heiratspolitik haben sie schon – als sie noch Grafen von Dießen waren – Einfluss erlangt. So war die Gemahlin Friedrich II. von Dießen, Kunissa, eine Enkelin Kaiser Ottos des Großen. Aus ihrem Vermögen entstanden das heutige Kloster und eine Kirche zu Ehren des heiligen Stephan. Kirchensteiner vermutet, dass sich die Dießener Burg am Schatzberg als strategisch unglücklich erwies und deshalb ein Umzug ans Westufer des Ammersees nach Andechs erfolgte. „Die Gebeine der Andechs-Meranier liegen aber im Altarraum des Münsters“, versichert der Pfarrer stolz. Der Einfluss des Adelsgeschlechts nahm 1208 mit dem Königsmord von Bamberg ein jähes Ende. Den Andechs-Meraniern wurde eine Mitschuld unterstellt. Kirchensteiner ist sich aber sicher, dass ihr Blut noch heute in den großen bestehenden Adelshäusern weiterfließt.

Insbesondere Berthold IV. hatte viele Kinder, so der Pfarrer, „die bedeutendste Reihe“. „Kein anderes Adelsgeschlecht hat so viele Heilige und Selige“, schwärmt Kirchensteiner. Da sind Hedwig, deren Tante Mechthildis und Hedwigs Nichte Elisabeth – insgesamt sind es 28 Heilige und Selige, die im Dießener Himmel verewigt sind. Dazu kämen 15 Bischöfe und acht Äbtissinnen. „Wenn die Schlesier wüssten, welch großer Schatz im Münster für sie zu finden wäre“, sagt der Geistliche angesichts der Grablege verschmitzt.

Der rührige Pfarrer hat viel über die Geschichte gelesen und viel zu erzählen. Deshalb hatte te Wildt ihn eingeladen. Auch in Interaktion mit dem wegen des Coronavirus kleinem Publikum flammte die frühe, aber auch jüngere Geschichte im Traidtcasten wieder auf. Nämlich auch Erinnerungen an die Zeit, als die Vinzentinerinnen ihre Zellen verließen und sich Unsicherheit in Dießen breitmachte, was aus dem Kloster wohl werde, was psychisch Kranke wohl ausmache. Heute sind die Dießener froh um das, was Artemed aus dem Kloster gemacht hat. Te Wildt sieht das Wirken der Klinik gewissermaßen der Seelsorge-Tradition folgend. Es gebe durchaus Gemeinsamkeiten mit der Psychotherapie, meinte er. „Und die Schwestern besuchen uns ab und zu“, erzählte te Wildt. Sie hätten das Gefühl, das Kloster sei in guten Händen. Das bestätigten auch die anwesenden Dießener und ihr Pfarrer: „Die Klinik ist ein traumhafter Ort geworden.“ Nach der Sanierung habe das Kloster „eine wunderbare, warme Atmosphäre gewonnen mit lichtdurchfluteten Räumen“. Früher waren die Gänge dunkel und kalt. Den Chefarzt freute das Lob. „Wir fühlen uns sehr willkommen“, sagte er, wenn sich die Mitarbeiter nur Dießen auch leisten könnten, warf er ein. Gleichwohl freute es ihn, dass die Einrichtung wächst, „wir werden immer mehr“.

Es ist eine „traumhafte Lage“, stimmte Kirchensteiner ihm zu. Die Wirkungsstätte allein, mache es für ihn aber nicht aus. Die Arbeit als Pfarrer sei eine Herausforderung, jeden Tag neu. „Wir werden immer weniger.“ Nur noch gut die Hälfte der Dießener sei katholisch. Umso willkommener sind ihm da zur Abwechslung Gespräche über die Kirche, das Kloster, den Ort und seine verehrte Mysterienbühne im Münster. Wenn es dazu noch alte Mysterienspiele gäbe, die früher aufgeführt wurden, wäre dies sein Glück. Denn Kirchensteiner ist überzeugt, das aus der Bibliothek aus Chorherren-Zeiten noch „ungehobene Schätze“ in der Staatsbibliothek schlummerten.