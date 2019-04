Erneute Vorfällevon Vandalismus

Schon zum zweiten Mal in dieser Woche kam es in Dießen am Ammersee zu Vandalismus-Vorfällen. Nun hat die Polizei einen Verdacht.

Ein abgetretener Autospiegel, zerstörte Blumentöpfe und eingeworfene Scheiben – am Dienstagabend zwischen 21 und 22 Uhr kam es im Ortsbereich Dießen wie bereits am Vorabend erneut zu zahlreichen Sachbeschädigungen. In der Sonnenstraße wurden ein Spiegel eines Pkws abgetreten und Blumentöpfe zertrümmert. In der Jahnstraße warfen die bisher unbekannten Täter die Scheibe eines Wintergartens ein, in der Bahnhofstraße wurde die Scheibe des Bushäuschens, in der Windermerestraße die Windschutzscheibe eines Wohnmobils massiv beschädigt.

Die Beamten kontrollierten mehrere Jugendliche

Zudem warfen die Randalierer mehrere Mülltonnen um. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Beamten mehrere Jugendliche. Darunter befinden sich laut Polizeiangaben auch zwei Tatverdächtige. Derzeit müsse aber erst noch abgeklärt werden, ob es sich dabei um dieselben Jugendlichen handelt, die bereits in der Nacht zum Dienstag wegen Randalierens in Gewahrsam genommen worden waren, sagte ein Sprecher der Dießener Polizei. Bei den Sachbeschädigungen am Dienstagabend entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Nun laufen die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle unter (0 88 07) 9 21 10 zu melden. Wer weitere Sachbeschädigungen feststellt, solle seine Beobachtungen ebenfalls umgehend der Polizei mitteilen.