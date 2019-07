Kormorane und Gänsesäger bleiben ein Problem

Zwei Tage nach dem traditionellen Fischerjahrtag zogen die Ammerseefischer zum Fischerhochamt in die Kirche St. Johann in Dießen. Der Tag wurde festlich begangen, doch die Fischer haben derzeit einige Sorgen.

Dießen– Nicht nur den Menschen schmeckt frischer Fisch aus dem Ammersee, auch Kormoran und Gänsesäger bedienen sich gerne. Grund zu feiern hatten die Ammerseefischer dennoch. Zwei Tage nach Peter und Paul, dem traditionellen Fischerjahrtag, zogen sie vom Untermüllerplatz zum Fischerhochamt in die Kirche St. Johann. Anschließend versammelte man sich im Gasthof Unterbräu und lauschte dem Fachvortrag des Vorsitzenden der Fischereigenossenschaft Ammersee, Dr. Bernhard Ernst.

2018, so der promovierte Biologe und Fischer in seinem Jahresbericht, seien durchschnittliche Fangerträge erzielt worden. Hecht und Zander seien etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dafür sei die Entwicklung der Renkenfischerei bezüglich der „Stückgewichte“ gut gewesen. Erfreulich sei, dass Fische aus dem Ammersee als regionales, qualitativ hochwertiges, gesundes und schmackhaftes Lebensmittel voll und ganz im Trend liegen. „Und die Kundschaft ist nicht mehr nur an unseren Fischen interessiert, sondern in zunehmendem Maß auch an uns und unserer Arbeit“.

Die Fischereierträge sind relativ gering

Mit einem Hektarertrag von knapp sieben Kilogramm lägen die Fischereierträge heute gerade einmal bei der Hälfte des seit 1970 gemittelten Ertragsdurchschnitts. Gemessen am Pro-Kopf-Verbrauch von 1,5 Kilogramm Süßwasserfisch pro Jahr und Einwohner ernähre der See aktuell rund 21 000 Einwohner. „Es reicht also gerade für Bewohner und Gastronomie rund um den See.“ Dabei wäre die Nachfrage um ein Vielfaches höher. Sie kann aber nicht befriedigt werden, denn so Ernst, momentan vernichten allein die Kormorane jährlich etwa 24 000 Kilogramm Fisch aus dem Ammersee. Das entspricht dem jährlichen Bedarf von rund 16 000 Menschen. „Dabei bedienen sich die Kormorane fast ausnahmslos an unseren Netzen.“

Zwar seien den Fischern weitreichende Möglichkeiten eingeräumt worden, die Tiere zu vergrämen. Das habe bisher aber nur bewirkt, dass die schlauen Kormorane einen Sicherheitsabstand einhalten. „Aber spätestens, wenn wir nicht mehr am Netz sind, wird weiter geplündert“. Der Staat trage die Verantwortung dafür, dass die im Land vorhandenen Ressourcen sinnvoll genutzt würden.

Rund 1500 Gänse machen dem Wasserschilf zu schaffen

Einen guten Appetit haben außerdem rund 45 Gänsesäger, die am See über das Jahr hinweg etwa fünf Tonnen Fisch verspeisen. Dabei handle es sich um die Jungfische im Uferbereich, was sich auf Fischökologie und Ertragssituation nicht minder schwer auswirke. Da die Jagd von den Jagdpächtern nur auf einer geringen Fläche des Sees und auch nur sporadisch ausgeführt werde, sei es nur eine Frage der Zeit, bis wieder Bürger an Entenbillharziose oder an durch Vögel übertragenen Keimen erkranken. Auch dem Wasserschilf machen, so Ernst, die rund 1500 Gänse – Tendenz steigend – schwer zu schaffen. „Das Schilf fehlt nicht nur als landschaftsprägendes Element, sondern auch als Reinigungsanlage des Sees.“ Man werde die Schilfproblematik nur in den Griff bekommen, wenn eine effektive Jagdausübung möglich und an Personen vergeben werde, die zu dieser Jagdausübung fähig und vor allem auch vor Ort sind, zum Beispiel die Fischer. una