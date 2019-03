Gullydeckel aus Verankerung gerissen

Schlechter Scherz: Ein Unbekannter hat in Dießen einen Gullydeckel aus der Verankerung gerissen.

Dießen – Ein Unbekannter hat am Samstagabend zwischen 22.30 und 23.30 Uhr in der Lachener Straße in Dießen einen Gullydeckel aus der Verankerung in der Teerdecke der Straße entfernt. Danach legte er den Deckel in der Nähe auf dem Gehweg ab. Ein 46-jähriger Zeuge bemerkte den fehlenden Gullydeckel und verständigte die Polizei, die das Betonstück wieder einsetzte. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter oder auch auf Geschädigte. Es ist nicht das erste Mal, dass es die Dießener Polizei mit schlechten Scherzen dieser Art zu tun hat: Im Mai 2018 rissen Unbekannte in der St.-Georg-Straße und auch der Prälatenstraße insgesamt sieben Gullydeckel aus ihrer Verankerung und verteilten diese auf der Fahrbahn. Zeugen oder auch Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter (0 88 07) 9 21 10 zu melden.