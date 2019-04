Jugendliche Randalierer halten Polizei in Dießen auf Trab

Die Polizei in Dießen nahm in der Nacht zum Dienstag mehrere Jugendliche in Gewahrsam. (Symbolbild)

Vandalismus in der Ammersee-Gemeinde

Eine Gruppe Jugendlicher sorgte in der Nacht zum Dienstag dafür, dass die Polizei in Dießen mehrmals ausrücken musste. Am Ende wurden einige der 14- bis 20-Jährigen sogar in Gewahrsam genommen.