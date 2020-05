Riesencoup am letzten Tag

Herbert Kirsch gelingt am letzten Tag als Bürgermeister von Dießen ein Riesencoup für die Marktgemeinde. Er spricht von einer „Jahrhundertchance“, die er nicht verstreichen lassen konnte.

Dießen – Die Camper auf dem Gelände der Seglergemeinschaft Augsburg (SGA) waren Bürgermeister Herbert Kirsch schon vor 20 Jahren ein Dorn im Auge. Am letzten Tag seiner Amtszeit, am Donnerstag, ist ihm nun kurz vor Toreschluss ein Riesencoup gelungen, über den er sich diebisch freut. Um Punkt 14.30 Uhr setzte er für die Ammerseegemeinde seine Unterschrift unter den Kaufvertrag genau dieses Seegrundstücks und brachte einen Streit zu Ende, der zwischendurch auch die Gerichte beschäftigt hatte.

Kirsch hatte diesen Handel noch in der jüngsten Bürgerversammlung dieses Jahres einen „Herzenswunsch“ genannt und sprach von einer Jahrhundertchance, wenn dies gelänge. Als die Staatsregierung dann im Februar eine Petition der Segler gegen die Räumungsklage ablehnte, war auch das letzte Eis gebrochen. „Die Petition war der letzte Strohhalm. Aber wir wurden bestätigt, das haben die Segler dann auch kapiert.“ Die Verhandlungen mit der Stadt Augsburg, die um das Wohl ihrer Segler besorgt war und der das insgesamt 8700 Quadratmeter große Seegrundstück gehört, nahmen im Sinne Dießens Fahrt auf. Der Gemeinderat hatte Kirsch dafür schon im Herbst vergangenen Jahres grünes Licht gegeben.

Die SGA hatte für ihre 1100 Quadratmeter große Fläche einen Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Augsburg, der bis 2050 weiterhin gültig ist. Das heißt, sie bleiben auf ihrem Areal, aber zu den Bedingungen Dießens. „Sie zahlen jetzt Pacht an uns“, freut sich Kirsch. Mehr noch freut er sich, dass der gesamte Bereich nun tatsächlich – wie schon im Bebauungsplan vorgesehen – öffentliche Grünfläche mit Seezugang wird, so wie die Dießener sich das wünschten. Und die Dauercamper müssen weg.

„Unglaublich“, freute sich Kirsch am Donnerstag, als er vom Notartermin zurück ins Rathaus kehrte. „Es war ein mühsamer Weg über Bebauungsplan, Gericht und Petition“, sagt Kirsch. „Wir verhandeln schon Jahre lang.“ Und dass er diese Verhandlungen mit einer Punktlandung an seinem letzten Tag als Bürgermeister zum guten Ende bringt, freut niemanden mehr als ihn selbst. „Ich wollte die Tinte trocknen sehen“, so Kirsch.

Schon im Juni 2019 hatte die Gemeinde Dießen vor dem ersten Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Recht bekommen, nachdem die Segelgemeinschaft eine Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan eingereicht hatte. Der Bebauungsplan „Campingplatz St. Alban“ war 2015 rechtskräftig geworden und weist das Seegrundstück als öffentliche Grünfläche aus. Den Ansprüchen, die die Stadt Augsburg und ihre Segler geltend machten, hatte die Gemeinde ein Schnippchen geschlagen, indem sie ihre Planungshoheit durchsetzte.

Nachdem die Petition abgewiesen worden war, konnte sich Kirsch schon freuen, dass der Grundstückskauf glücken würde. Nur, ob es noch in seine Amtszeit fällt – das war nicht klar. Es fehlte die Zustimmung des Augsburger Stadtrates. Diese erfolgte denkbar knapp erst am 23. April. Zu dem Zeitpunkt hatte Kirsch bereits den Notartermin ausgemacht, um seinen letzten Coup auch tatsächlich rechtzeitig vor seinem Amtsende in trockene Tücher zu bringen. Über die Details des Grunderwerbs soll nun Dießens neue Bürgermeisterin Sandra Perzul den Marktgemeinderat informieren und mit diesem das weitere Vorgehen abstimmen. Das Grundstück soll möglichst bis zum Sommer nächsten Jahres öffentlich zugänglich sein.

Einen besseren Abschluss seiner Amtszeit hätte Kirsch sich nicht vorstellen könnten. Seine Schlüssel hatte er schon abgegeben, „Da sind noch zwei Kartons“, sagte er, „die trage ich jetzt runter. Dann ist’s vorbei.“