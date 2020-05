Gastronomie in Sorge, baden zu gehen

Eine Woche nach der bundesweiten Aktion „Leere Stühle“ standen am vergangenen Wochenende auch in Dießen 300 leere Stühle mit zum Teil markigen Sprüchen auf Dießens Straßen.

Dießen – 21 Dießener Gastronomen hatten sich zu dieser Demonstration auf der Mühlstraße zusammengeschlossen. Vom Maibaum bis runter zum „Goldenen Fisch“ machten sie ihrer Wut Luft. Denn sie müssen wohl am längsten unter den verhängten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie leiden.

Die Dauer der von der Regierung angeordneten „Kassen-Ebbe“ in Restaurants, Wirtshäusern, Biergärten und Kneipen wird für einen Großteil der Branche auch am Ammersee existenzbedrohend. Beklebt und flankiert wurden die Stühle von Plakaten mit der Aufschrift „Leere Wirtshäuser, leere Betten. Hotels und Gastronomie am Ammersee gehen baden“. Ortsspezifisch wurde die Corona-Plage mit der „Umbauplage, Fußgängerzonenplage und Mückenplage“ in einen Topf geworfen.

Auch Dießener Hotels und Beherbergungsbetriebe hatten sich dem stillen Protest angeschlossen und sogar Betten am Untermüllerplatz aufgestellt. Das Hotel „Maurerhansl“ schrieb dazu: „In 440 Jahren muss der MaurerHansl zum ersten Mal Gäste abweisen.“ Und auf dem weißblauen Laken des Freiluftbetts vom „Unterbräu“ stand: „Während zwei Weltkriegen und vielen Hochwassern waren unsere Betten nie leer“.

Gastronomen, Hotels und Zimmervermieter hoffen, dass ihre Stuhl- und Betten-Aktion in München und Berlin Gehör findet und wie bei den Geschäften eine zeitnahe Wiedereröffnung erlaubt wird. Bei einem behutsamen Neustart sind die Wirte gewillt, Sicherheitsauflagen wie Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz oder Hygiene einzuhalten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat errechnet, dass in den Kassen der deutschen Betriebe bis Ende April bereits 10 Milliarden Euro Umsatz fehlten – bei laufenden Kosten. Bis zu 70 000 Betrieben drohe die Pleite. Soweit wird es nicht kommen, hoffen die Wirte am Ammersee.