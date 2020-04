Mit Bunsenbrenner hantiert: Dachstuhl in Brand gesetzt

Die Dießener Feuerwehr im Einsatz: Am Mittwochnachmittag war es in der Heimgartenstraße zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Flammen hatten von einem Heckenbrand übergegriffen.

63-Jähriger wollte doch nur Unkraut entfernen

von Peter Schiebel schließen

Bei einem Dachstuhlbrand in Dießen ist am Mittwochnachmittag Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Grund für das Feuer: Ein 63-Jähriger hatte versucht, mit einem Bunsenbrenner Unkraut zu vernichten. Dabei entzündete er die Hecke, von wo aus die Flammen auf das Gebäude übergriffen.