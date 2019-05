Stand-Up-Paddler dürfen anlegen

Nachdem die Uferflächen St. Alban und Riederau frei zugängliche Badestellen sind, gibt es auch neue Regeln zu beachten.

Dießen – Der Sommer kommt und das Ufer des Ammersees lädt spätestens nach den Eisheiligen Mitte Mai hoffentlich zum Baden und Erholen ein. Doch dafür braucht es Regeln. Das gilt vor allem für die seit dieser Badesaison frei zugänglichen Badestellen in St. Alban und Riederau, für die der Dießener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine Benutzungssatzung verabschiedet hat.

Wie berichtet, hatte sich die Gemeinde aus Haftungsgründen im April entschlossen, ihre Einrichtungen am See nicht mehr wie bisher als kostenpflichtige Strandbäder weiterzuführen. Zukünftig sollen die Freizeitanlagen von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein. Innerhalb der Anlagen ist alles zu vermeiden, was Ordnung, Ruhe oder Sauberkeit beeinträchtigen könnte. In der Satzung ist unter anderem geregelt, dass das Mitnehmen von Fahrrädern sowie das Fahren, Schieben und Abstellen von Kraftfahrzeugen untersagt ist. Davon ausgenommen sind freilich Sicherheits- und Rettungsfahrzeuge sowie Entsorger und Gemeindefahrzeuge oder Krankenfahrstühle mit Elektromotor.

Grillen und offenes Feuer ist ebenfalls verboten, ebenso das Aufstellen von Zelten und das zu Wasser lassen oder Benutzen von Booten und Surfbrettern. Eine Ausnahme gilt diesbezüglich für die Freizeitanlage in Riederau. Die mit Genehmigung der Gemeinde gelagerten Wassersportgeräte dürfen dort verbleiben. Für Stand-Up-Paddler wird auch in St. Alban vorerst eine Ausnahme gelten. Sie dürfen mit ihren Brettern anlegen. „Wir wollen diesbezüglich die Entwicklung erst einmal beobachten“, erklärte Gemeindegeschäftsleiter Karl-Heinz Springer.

Auch Haustiere dürfen nicht mit ins Freizeitgelände, und Hunde sind lediglich angeleint auf den Gastronomieterrassen erlaubt. Ein weiteres Tabu: Wer älter ist als sechs Jahre, darf sich nicht unbekleidet im See oder im Freizeitgelände aufhalten. Verboten ist es unter anderem auch zu betteln oder Waren aller Art, einschließlich Speisen und Getränke, zu verkaufen. Da die beiden Freizeitgelände für sommerliche Feste und Veranstaltungen geradezu prädestiniert scheinen, hat die Gemeinde in ihrer Satzung, die vom Gemeinderat unisono befürwortet wurde, allerdings ein Fensterchen offen gelassen: In Paragraf 4 wird erklärt, dass der Markt Dießen in Einzelfällen Ausnahmen von den geltenden Regeln zulassen kann, sofern diese der festgelegten Nutzung der Freizeitanlagen für Bade- und Freizeitzwecke nicht zuwiderlaufen. Für besondere Vorhaben in den Freizeitgeländen Dießen und St. Alban müssen allerdings schriftliche Anträge bei der Gemeindeverwaltung vorgelegt und genehmigt werden. Und ganz wichtig: „Die Benutzung der Freizeitanlagen inklusive Badestelle erfolgt zu jeder Jahreszeit auf eigene Gefahr, wobei Eltern für ihre Kinder haften (…)“ (Paragraf 8, Haftung).

Ursula Nagl