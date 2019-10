Für Hund und Frettchen

Ein Dutzend Hunde und zwei Frettchen ließen sich dieses Jahr von Pfarrer Josef Kirchensteiner vor dem Marienmünster in Dießen segnen. Sogar ein „Loblied“ stimmten die tierischen Veranstaltungsteilnehmer an.

Dießen – Er soll den Vögeln gepredigt haben und selbst „Bruder Wolf“ wurde in seiner Gegenwart zahm: Franz von Assisi (1182-1226) lebte stets nach dem Grundsatz, dass Tiere genauso zur Schöpfung gehören wie die Menschen. Sein Namenstag, der 4. Oktober, ist seit dem Jahr 1931 Welttierschutztag – und viele Pfarrer bieten an diesem Tag Tiersegnungen an. Auch Dießens Pfarrer Josef Kirchensteiner, heuer zum zweiten Mal schon.

Der Gründer des Franziskaner-Ordens wurde bereits zwei Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen. Er gilt als Schutzpatron der Tiere. Seine Botschaft war eindeutig: „Ein jedes Lebewesen in Bedrängnis hat das gleiche Recht auf Schutz.“ Für viele Menschen gehören Hund, Katze und Co. zur Familie. In der Kirche sind sie zwar nicht erlaubt, aber davor. Die Kolpingfamilie hatte Dießens Pfarrer für die Idee gewinnen können, vor dem Marienmünster am Welttiertag Tiere zu segnen. Schon im vergangenen Jahr war dies auf große Resonanz gestoßen.

Trotz Dauerregen kamen einige Hunde und zwei Frettchen zur Segnung

Wegen des Dauerregens in diesem Jahr hatte Pfarrer Kirchensteiner schon befürchtet, dass nur wenige Tierliebhaber kommen. Aber immerhin ein Dutzend Hunde vom Labradoodle über Dackel bis zum Mischlinge und sogar zwei Frettchen standen vor dem Portal des Marienmünsters. Das anfängliche Bellen und Kläffen könnte man mit Psalm 150 deuten, in dem es heißt: „Alles was atmet, lobe den Herrn.“ Nach dem tierischen Loblied legte sich schnell die Aufregung, und geradezu andächtig lauschten Tiere samt Frauchen und Herrchen Pfarrer Kirchensteiner. Er betonte, mit der Segnung solle deutlich gezeigt werden, dass Tiere genauso zur Schöpfung gehören wie die Menschen. Die Grundlage dafür finde sich in der Bibel.

Mit Blick auf die friedliche Hunderunde verschiedener Rassen und Größen sagte der Pfarrer, die Tiere sollten als Vorbild für die Menschen dienen. Andere Kulturen, Religionen und Hautfarben dürften beim Zusammenleben keine Rolle spielen. Als Kirchensteiner zur Segnung mit Weihwasser ansetzte, schlossen sich für ein paar Minuten sogar die Himmelsschleusen und die geweihten Tropfen fanden unverdünnt ihr Ziel. Auf den Geschmack gekommen schlabberten ein paar Hunde im Weihwasserkessel.

Franz von Assisi ist auch der Erfinder des Weihnachtskrippenspiels

Was übrigens die wenigsten wissen: 1223 „erfand“ Franz von Assisi das Weihnachtskrippenspiel mit lebenden Figuren. In einer Felsnische nahe dem italienischen Greccio traf er auf einen Ochsen und einen Esel und teilte mit den ausgehungerten Tieren seine karge Wegzehr. Mit ihnen und seinen Brüdern stellte Franz von Assisi dann das Geschehen der Heiligen Nacht nach.

