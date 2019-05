Sozialwohnungsbau in Dießen eingeweiht

An der Dießener Von-Eichendorff-Straße feierten Handwerker, Planer und Bauherren am entstehenden Sozialwohnungsbau das Richtfest. 18 neue Wohnungen entstehen dort derzeit.

Dießen – Es passte alles am Freitag beim Richtfest des Sozialwohnungsbaus an der Von-Eichendorff-Straße in Dießen: Die Sonne blinzelte gnädig durch die Wolken und lenkte die Blicke auf den geschmückten Richtbaum am First. Zimmerermeister Andreas Paul flocht so manche Anekdote in seinen Richtspruch ein, ließ alle Beteiligten hochleben und zerschmetterte mit geübter Hand drei Gläser, denn Scherben sollen Glück bringen.

Handwerker, Planer und Bauherren strahlten zufrieden und ließen sich anschließend bei Speis und Trank im Keller nieder, denn im übrigen Gebäude läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Von der Idee bis zum Baubeginn im März 2018 seien lediglich zwei Jahre vergangen, freute sich Bürgermeister Herbert Kirsch. „Es ist gut, wenn der Gemeinderat geschlossen weiß, was er will“, betonte er.

Bürgermeister Herbert Kirsch lobte die Handwerker

Er zweifelte angesichts des Baufortschritts nicht daran, dass die Mieter wie geplant im Januar 2020 einziehen können. Das wiederum sei das Verdienst der Handwerker. Gemeinsam habe man es in Zeiten der Bau-Hochkonjunktur geschafft, auf dieser öffentlichen Baustelle – anders als in Berlin oder Stuttgart – weder zu Zeitverzögerungen noch zu Kostenüberschreitungen zu kommen. Alles, was Kirsch sich deshalb wünschte, war, dass es mit der Fertigstellung der 18 Sozialwohnungen weiterhin so gut vorangeht wie bisher. Schließlich würde er die Fertigstellung gerne in seiner endenden Amtszeit mit dem Gemeinderat feiern. Der Bürgermeister bedankte sich auch bei den Nachbarn für deren Verständnis und Geduld. Aufträge in Höhe von 4,9 Millionen Euro seien mittlerweile vergeben. 2,6 Millionen Euro wurden bereits bezahlt. Insgesamt rechnet die Gemeinde mit 5,6 Millionen Euro Kosten. Vom Freistaat kommt ein Zuschuss über mehr als zwei Millionen Euro.

Nachdem der Dachstuhl aufgerichtet ist, wird der Spengler in den nächsten Tagen das Blechdach auf den beiden Baukörpern und auf dem Zwischenbau anbringen. Auf dem Dach, das von unten kaum zu sehen ist, wird anschließend eine großflächige Fotovoltaikanlage installiert. Dann soll der Innenverputz folgen, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung für 95 000 Euro, und damit unter der Kostenschätzung, vergeben wurde.

Die Nachfrage übersteige bereits das Angebot

Kirsch bestätigte, dass die Nachfrage nach den 18 Wohnungen, die zwischen 50 bis 100 Quadratmeter groß sind und die im September vergeben werden sollen, bereits größer sei als das Angebot. „Und es kommen laufend weitere Anfragen.“ Dass mit der Baustelle alles zum Besten steht, davon konnten sich die Besucher bei einem Rundgang überzeugen. Zu den besonderen Perlen, darin war man sich einig, gehören die Wohnungen im dritten Stock, deren Bewohner einen schönen Blick über den See und zu den Bergen genießen können.

Auch das Gartenkonzept steht schon. Beim Hauseingang an der Von-Eichendorff-Straße soll ein Hausbaum, eine Purpurerle, gepflanzt werden. Sträucher und Obstbäume, darunter zwei Apfel- und ein Zwetschgenbaum, sollen den Westgarten zieren. Außerdem ist ein gemeinschaftliches Gemüsebeet vorgesehen. Außerdem freue man sich, dass vier der schönen großen Linden auf dem Grundstück erhalten werden konnten, erklärte Gustav Arnold, Leiter des technischen Bauamtes.

Ursula Nagel