Startschuss für schnelles Internet

Weitere sechs Kilometer Glasfaserkabel sollen in Dießen verlegt werden. 34 Haushalte sollen davon profitieren. Sie können sich auf schnelles Internet freuen.

Dießen – Auch in den entlegenen Ecken der Marktgemeinde soll man bald blitzschnell im Internet surfen können. Die Telekom und der Markt Dießen haben dieser Tage im Rathaus einen Kooperationsvertrag zum Breitbandausbau geschlossen. Nun kann mit der Ausschreibung und der Planung begonnen werden. Nach der Fertigstellung können 34 meist entlegene Haushalte an der Landsberger Straße, am Schinderweg, am Vogelherd und der Raistinger Straße sowie der Triebhof vom sogenannten „Höfebonus“ profitieren.

Telekom wird weitere sechs Kilometer Glasfaserkabel verlegen

Wie Ralf Niepel, Regionalmanager der Deutschen Telekom erklärte, wird die Telekom in dieser dritten Ausbaustufe nochmals weitere sechs Kilometer Glasfaserkabel verlegen und neue Glasfaser-Netzverteiler aufstellen. Die Leitung geht direkt ins Haus. Schnelles Internet, so Bürgermeister Herbert Kirsch, sei ein wichtiger Standortvorteil: „Wir legen heute einen weiteren Grundstein für die digitale Zukunft in Dießen.“

Ab sofort will die Telekom in die Feinplanung einsteigen. Parallel dazu werden eine Tiefbau-Firma ausgewählt, Material bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Leitungen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolgt die Anbindung ans Netz. „Damit die Telekom das Glasfasernetz ausbauen kann, müssen allerdings auch die Hausbesitzer mitmachen“, erklärte Niepel. Die Telekom benötigt für den Anschluss eine Einverständniserklärung mit Unterschrift und wird deshalb zeitnah die Anwohner kontaktieren. Rund 354 000 Euro wurden von der Marktgemeinde zum Ausbau des schnellen Internets in den diesjährigen und den nächsten Haushalt eingestellt. Daran beteiligt sich der Freistaat mit 80 Prozent.

Ursula Nagl