Verstärkung für das Standesamt

Das Standesamt in Dießen hat seit kurzem eine neue Mitarbeiterin: Die 23-jährige Weilheimerin Stephanie Schüßler. Sie startete als Quereinsteigerin in den Beruf.

Dießen – Keine Eheschließung, trotzdem ein feierlicher Akt: Im Trauungszimmer des Dießener Rathauses überreichten Bürgermeister Herbert Kirsch und Geschäftsleiter Karl Heinz Springer der neuen Standesbeamtin Stephanie Schüßler die Bestellungsurkunde. Damit darf die erst 23-Jährige neben Birgit Thaller, Andrea Lang und Kirsch selbst Eheschließungen und „Verpartnerungen“ amtlich besiegeln. Ansonsten arbeitet die Verwaltungsangestellte weiterhin im Einwohnermeldeamt und ist dort für die üblichen Aufgaben wie Melde- und Passwesen, Geburten oder Gewerbean- und -abmeldungen zuständig.

Stephanie Schüßler kommt aus Weilheim und hat in Dießen die Mädchenrealschule besucht. Bei der Sparkasse Weilheim ließ sie sich zur Bankkauffrau ausbilden, bevor sie als Quereinsteigerin in die Verwaltung wechselte. In München drückte sie dafür ein Jahr lang die Schulbank und begann ihre Verwaltungslaufbahn im Oktober 2016 in der Kämmerei der Marktgemeinde Dießen. Seit 2018 verstärkt sie das Einwohnermeldeamt. Nach einem Speziallehrgang ist sie jetzt auch Standesbeamtin. Andreas Roettig