Patt und ein Fragezeichen

Das Ergebnis der Haushaltsbefragung zum Thema Verkehr in Dießen liegt vor und wurde am Montag im Gemeinderat vorgestellt.

Dießen – „Ich hätte uns durch die Haushaltsbefragung mehr Klarheit gewünscht“, meinte SPD-Gemeinderätin Hanni Baur in der jüngsten Dießener Gemeinderatssitzung am Montag. Denn die Meinung über die Fußgängerzone hält sich die Waage. Geprüft wird nun, ob eine Einbahnstraßenregelung für Verkehrsberuhigung sorgen kann.

Der Fragebogen, in dem das Verkehrsverhalten der Bevölkerung abgefragt wurde, wurde im Herbst 2018 an alle Haushalte verteilt. 1064 Bögen kamen zurück, die Rücklaufquote liegt damit bei 21 Prozent, was für eine sichere Auswertung mehr als ausreichend sei, so Verkehrsplaner Robert Ulzhöfer vom Büro „Stadt, Land, Verkehr“. Sicher ist auch ein Eindruck, der sich im vergangenen Jahr bereits vor der Auswertung der Haushaltsbefragung aufdrängte: Nämlich, dass die Lager zwischen Befürwortern und Gegnern einer Fußgängerzone an der Mühlstraße ungefähr gleich stark sind – mit einem kleinen Vorsprung für die Befürworter. 25 Prozent der Rückläufe bewerten die Wochenendfußgängerzone, die im Sommer 2018 erprobt wurde, als sehr positiv, knapp 15 Prozent urteilen positiv und weitere 25 Prozent sind neutral. Etwas über 15 Prozent der Befragten bewerten die Fußgängerzone negativ, knapp 20 Prozent sehr negativ. Das heißt zusammengefasst, 39 Prozent bewerten die Fußgängerzone positiv, 36 Prozent negativ und 25 Prozent neutral.

Betrachte man die Bewertungen nach Altersgruppen, so Ulzhöfer, komme die Fußgängerzone vor allem bei den unter 17-Jährigen und über 65-Jährigen gut an. Anders bei den 17- bis 30-Jährigen. Als Gründe für eine positive Bewertung wurden mit großer Mehrheit die Aufenthaltsqualität und ein schöneres Ortsbild, mehr Sicherheit für Fußgänger, weniger Lärm und Abgase genannt. Außerdem vertreten die Befürworter die Auffassung, dass es genügend Parkplätze in der Nähe gibt, kleine Geschäfte würden durch die Fußgängerzone gefördert und der Untermüllerplatz sei ohne Autos wesentlich schöner.

Anders bei den Gegnern. Sie beklagen mangelnde Parkplätze, zu viele Falschfahrer, zu weite Wege für ältere Menschen, Einbußen bei den Geschäften oder das Entstehen von Ausweichverkehr.

Ein Beschluss darüber, ob sich die Mühlstraße heuer an den Sommerwochenenden wieder in eine Fußgängerzone verwandeln wird oder nicht, wurde vom Gemeinderat noch nicht gefasst. Stattdessen wurde auf Empfehlung Ulzhöfers eine Anregung aus der Haushaltsbefragung aufgegriffen: Mehrere Befragte hatten vorgeschlagen, die Mühlstraße in eine Einbahnstraße umzuwidmen. Dazu, so Ulzhöfer, könne ein Simulationsgutachten erstellt werden, das zeige, ob und inwieweit sich der Verkehr dadurch in die Umgebung verlagere. Auch eine weitere Annahme sahen Bürgermeister Herbert Kirsch und Marc Schlüpmann (Grüne) bestätigt. Nämlich, dass ein Großteil des Dießener Verkehrs „hausgemacht“ sei. „Man beschwert sich über das eigene Verkehrsverhalten“, so Schlüpmann. Ein Thema, dass mit Blick auf die Haushaltsbefragung ganz oben auf der Agenda stehen müsse, so Kirsch, sei die Entlastung von Hofmark und Herrenstraße vom Schwerlastverkehr. una