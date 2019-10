Unfall mit Pkw: Esel tödlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstagabend in Dießen ein Esel tödlich verletzt worden. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, sein Auto ist Schrott.

Dießen - Ein Unfall der etwas anderen Art hat sich am Samstag gegen 21 Uhr in Dießen ereignet. Wie die Polizeiinspektion Dießen berichtet, war ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Ingolstadt auf der Landsberger Straße von Dettenhofen in Richtung Dießen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang lief plötzlich ein Esel auf die Fahrbahn. Er war aus dem angrenzenden Gehege ausgebüchst. Offenbar konnte der 64-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mazda des Mannes wurde dabei so stark beschädigt, dass ein Totalschaden entstand. Er musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 9000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Für den Esel kam jedoch jede Hilfe zu spät. Das Tier überlebte den Zusammenstoß mit dem Pkw nicht. ps