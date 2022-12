Der „Darts-Papst“ vom Ammersee

Von: Thomas Ernstberger

Die Stimme des Darts-Sports: Elmar Paulke kommentiert derzeit die Weltmeisterschaft aus dem legendären „Ally Pally“ – bisweilen fungiert er aber auch schon mal als Stadionsprecher bei den Dießener Fußballern. © privat

Elmar Paulke kommentiert derzeit auf DAZN die Darts-WM. Der 52-jährige wird als Stimme des Dartssports bezeichnet und lebt seit 2015 mit seiner Familie in Dießen.

Dießen – Die nächste WM läuft! Zwar nicht mehr im Fußball und auch nicht mehr in der Wüste, dafür in London und in einer Sportart, die immer populärer wird. Sie wurde einst belächelt, hat aber inzwischen einen richtigen Hype ausgelöst und sorgt weltweit für Millionen-Quoten im Fernsehen. Im legendären „Ally Pally“, dem Alexandra Palace, findet bis zum 3. Januar die 30. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) statt. Mittendrin und jeden Tag als DAZN-Kommentator im Einsatz ist der Dießener Elmar Paulke (52). Er ist die „Stimme des Darts“, wird respektvoll sogar „Darts-Papst“ genannt.

Der in Bergisch-Gladbach geborene Rheinländer wohnt seit Juli 2015 mit seinen Kindern Carlotta (16), Moritz (14) und Ruben (12) am Ammersee. „Ich lebe seit 1998 in Bayern, von Schwabing ging’s über Wizlhofen und Iffeldorf nach Dießen. Dieser Ort hat mir schon immer gefallen. Man spürt die Künstlerszene, es gibt nette Restaurants, und ich mag die Menschen. Ich fühle mich hier einfach wohl“, schwärmt Paulke.

Wie kam der „Papst“ überhaupt zu diesem „Präzisionssport, bei dem mit Pfeilen auf eine runde Scheibe geworfen wird“, wie auf es auf Wikipedia heißt? Den Anfang machte Paulke, der Gewinner des Bayerischen Fernsehpreises (für seine Dokumentation „Boris Becker – I did it my way“ über den deutschen Tennis-Star im Mai 2000) zu seinen Anfangszeiten Ende der 90er Jahre beim DSF (Deutsches Sportfernsehen, seit 2010 Sport 1). „Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Darts zu kommentieren. Ich hatte null Ahnung von diesem Sport. Ich bin dann auf Bundesliga-Spieltage gefahren und war sofort extrem angefixt. Das war eine besondere Energie, die Jungs waren verrückt nach Darts. Da war mir klar: Das mach’ ich. Das war damals mutig von mir, aber inzwischen kann ich sagen: Genau die richtige Entscheidung.“ Paulke bekam mit Dietmar Ernst einen Experten an die Seite. „Wir hatten sofort eine starke Resonanz. 300 000 Zuschauer waren gut für eine Randsportart. Und dann wurde alles größer und größer. Darts hat Suchtpotenzial, weil hier ein Kampf mit der Perfektionalität stattfindet“, erklärt der Dießener. „Ich komme aus dem Tennis, da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Das Eins zu Eins, die Drucksituationen und -momente, eine extrem gute Weltspitze. Ich war der erste, der gesagt hat: Darts ist Sport.“ Ist Paulke, seit 2018 Sport-Kommentator und Top-Experte beim Live-Streamingdienst DAZN, der die WM komplet überträgt, auch Fan? „Klar, Darts begeistert mich“, gibt er zu.

Der Name Paulke ist inzwischen ein Begriff – nicht nur in Dießen, sondern in ganz Deutschland. Er kommentiert und moderiert mehrere Fernseh-Shows auf Pro7 (wie die Promi-Darts-WM am 7. Januar) und RTL (wie die „Trampolin-Show“), hat drei Bücher geschrieben, darunter die Spiegel-Bestseller „Game On“ und „Perfect Game“, und veranstaltet Darts-Events. „Dieser Sport ist einfach kommunikativ“, sagt er. Und man kennt längst auch sein Gesicht: „Das merke ich sogar beim Spazierengehen in Dießen. Man erkennt mich, die Leute sprechen mich immer wieder an“, verrät er.

Beim Interview in seiner Heimatgemeinde merkt man aber gleich: Da sitzt ein „Promi“, der zwar Autogrammkarten und eine eigene Darts-Pfeile-Kollektion hat, dem sein Erfolg aber nicht in den Kopf gestiegen ist. Ein ganz normaler Zeitgenosse. Er wartet nur auf eins: „Dass im Darts ein nationaler Held kommt. Wie damals Boris Becker und Steffi Graf im Tennis. Oder eine Magdalena Neuner im Biathlon. Dann geht es im Darts mit der Quote noch mal richtig rauf.“

Neben dem Sport mit den Pfeilen gilt Paulkes große Liebe dem Fußball. Der Dießener moderiert seit Januar 2022 die DAZN-Bundesliga-Sendung „Der Spieltag“. Auch im heimischen Ammerseestadion trifft man ihn immer wieder mal an. Manchmal selbst mit den Kids in der „Soccer Box“ kickend, manchmal, wenn die MTV-Frauen spielen, sogar mit dem Mikro in der Hand. Da verliest der „Papst“ dann schon mal vorm Spiel die Mannschaftsaufstellungen. Und auch das Aufstiegsspiel der Herren im Sommer hat Paulke kommentiert. „Natürlich eine Riesen-Ehre für uns, wenn er spontan den Stadionsprecher macht“, sagt Nico Weis, der sportliche Leiter der Dießener. „Elmar ist einfach ein Mega-Typ – ein total natürlicher, aufgeschlossener und sympathischer Kerl.“