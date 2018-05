E-Bikes für fast 50.000 Euro gestohlen

Unbekannte haben aus einem Fahrradgeschäft in Dießen mehrere E-Bikes gestohlen. Der Schaden ist enorm.

Dießen - Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Radlgeschäft in der Lachener Straße ein. Sie erbeuteten dann mehrere hochwertige E-Bikes. Der Eigentümter bezifferte den Schaden auf etwa 46.000 Euro. Vermutlich waren die Täter mit einem Sprinter oder kleinen Lkw hinter das Haus gefahren und luden dort offenbar unbemerkt die Fahrräder auf. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Dießen laufen auf Hochtouren. Die Beamten bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben und Hinweise geben könnten, sich unter Telefon (08807) 92110 zu melden.