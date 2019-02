Betrunkener beißt Polizisten in den Oberschenkel

Erst prügelte er sich, dann biss er einen Polizisten: In Dießen benahm sich ein betrunkener Mann aus Rott total daneben.

Dießen – Ein betrunkener Mann aus Rott hat in der Nacht auf Sonntag im Zuge einer Schlägerei in einem Dießener Nachtclub einen Polizeibeamten gebissen. Wie die Polizei berichtet, waren der 30-Jährige und ein gleichaltriger Dießener um 3 Uhr aneinandergeraten. Ein 38-Jähriger Mann aus Vilgertshofen wollte schlichten – und erlitt ebenso wie der Dießener leichte Verletzungen. Da sich der stark alkoholisierte Rotter nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten schließlich. Hierbei biss er den Polizeibeamten in den Oberschenkel. Der Polizist erlitt eine Bisswunde, konnte laut Polizeibericht jedoch seinen Dienst fortsetzen.