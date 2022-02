Ende für immer, aber nur an dieser Stelle: Neues Zuhause für Carl-Orff-Museum

Von: Peter Schiebel

Das bisherige Carl-Orff-Museum in der Hofmark 3. © Carl-Orff-Stiftung

Das Carl-Orff-Museum in der Hofmark 3 in Dießen wird nach der alljährlichen Winterpause nicht mehr öffnen. Das teilt die Carl-Orff-Stiftung mit. Stattdessen gilt alle Kraft bereits dem geplanten Neubau des Museums, der an das bestehende Orff-Anwesen am Ziegelstadel angebaut wird.

Dießen – Dass das Carl-Orff-Museum in der Hofmark 3 in Dießen für immer seine Pforten schließt, war schon länger bekannt. Schließlich plant die Carl-Orff-Stiftung einen Anbau an das Anwesen des 1982 verstorbenen Komponisten am Ziegelstadel 1. Dass Museumsleiterin Kristina Gerhard die Schließung aber bereits am Mittwoch per Pressemitteilung verkündete, hat dann doch Überraschung hervorgerufen. Schließlich liegt der Stiftung nach Aussage von Mitarbeiterin Sabine Bauer bislang noch keine Baugenehmigung für den Neubau vor.

Das neue Museum bündele aber bereits alle Kräfte, sagte Bauer gestern auf Anfrage des Starnberger Merkur. Zum einen müssten Ideen und Konzepte weiter entwickelt und zusammen mit den Fachplanern ausgearbeitet werden. Zum anderen gelte es, tausende von Gegenständen aus dem Leben Carl Orffs zu erfassen und zu kategorisieren.

Der Komponist (1895-1982) im Sommer 1955 auf dem Dachstuhl seines umgebauten Hauses am Ziegelstadel. © Carl-Orff-Stiftung

Als Beispiel nannte Bauer Schuhkartons mit Fotos. Orff sei darauf zwar schnell zu erkennen, nicht aber automatisch auch die anderen Personen. Oder die vielen Bücher, die der Komponist besessen habe. Jedes einzelne müsse angefasst und betrachtet werden, da Orff oft persönliche Anmerkungen auf einzelne Seiten geschrieben habe. „Das alles ist wahnsinnig viel Arbeit“, sagte Bauer. Bei den Sichtungen sei zum Beispiel eine Schallplatte gefunden worden, auf der Orff selbst spreche.

All das binde „alle unsere Kräfte“, sagte Bauer. Deswegen habe sich die Stiftung entschieden, ab sofort nicht mehr zweigleisig zu fahren. Das Carl-Orff-Museum wird an der Hofmark also nicht mehr aus dem jährlichen Winterschlaf erwachen, in den es regelmäßig in den Monaten Januar und Februar fällt.

Wie berichtet, sind die Pläne der Stiftung für den Anbau am Ziegelstadel bereits weit gediehen. Dort befindet sich auf einem vier Hektar großen Grundstück das Anwesen, in dem Carl Orff von den 1950er-Jahren bis zu seinem Lebensende wirkte und in dem zum Beispiel sein Arbeitszimmer im Originalzustand erhalten ist. Durch einen Zwischenbau mit dem Bestand verbunden, sollen rund 720 Quadratmeter Fläche für das neue Museum entstehen. Orffs Leben und Wirken sollen dort umfangreicher und anschaulicher präsentiert werden als es bisher an der Hofmark möglich war. Gerade Kinder und Schulklassen sollen am Ziegelstadel Gefallen finden.

Das neue Museum soll auf dem Gelände des alten Hauses des Komponisten errichtet werden. © Meck-Architekten

Im vergangenen Oktober hatte der Bau- und Umweltausschuss des Marktgemeinderats einstimmig den Bebauungsplan für das Vorhaben beschlossen. Der Bauantrag sei am 8. Februar eingegangen, hieß es gestern im Rathaus. Er werde in der nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 21. März auf der Tagesordnung stehen.

Bis dahin müssten interessierte Besucher aber nicht auf Orff verzichten, verspricht Museumsleiterin Kristina Gerhard. Die Führungen „Auf zu Orff“ und „Kluge und starke Frauen im Leben Carl Orffs“ werde es auch während der Schließung des Museums geben. „Sie finden ab Mai wieder regelmäßig statt, ebenso Führungen in das Arbeitszimmer von Carl Orff, in dem unter anderem der Flügel steht, auf dem die weltberühmte Carmina Burana komponiert wurde“, schreibt sie in ihrer Mitteilung. „Ausgewählte Aktionen und Veranstaltungen sorgen außerdem dafür, dass die Zeit bis zur Eröffnung des neuen Orff-Ortes nicht zu lang wird.“. Informationen, auch zu aktuellen Terminen, sind im Internet auf orff-museum.de nachzulesen.