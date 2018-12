First Lady besucht SOS-Kinderdorf

Karin Baumüller-Söder war kürzlich im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech in Dießen zu Gast.

Dießen - Hoher Besuch im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech in Dießen: Bayerns First Lady Karin Baumüller-Söder, Ehefrau von Ministerpräsident Markus Söder, besuchte dieser Tage die Einrichtung. Dabei ließ sie es sich nicht nehmen, mit einer Kinderdorffamilie gemeinsam Mittag zu essen. Baumüller-Söder nahm Platz am Tisch der sechs Kinder von Kinderdorfmutter Anke Hertzsch. Interessiert lauschte sie den Urlaubsgeschichten der Kinder und ließ sich selber auch zu ihrem Familienleben löchern. Die dreifache Mutter und Gesellschafterin der Baumüller-Unternehmensgruppe mit 1950 Mitarbeitern zeigte viel Verständnis für die Herausforderungen im Alltag der Kinderdorfmütter. „Sie sind quasi Mutter von sechs Kindern“, sagte sie zu Anke Hertzsch. „Und durch Aufgaben wie Dokumentation und Erstellung von Plänen sind sie zusätzlich noch voll berufstätig.“

Die professionelle Fürsorge für Kinder aus schwierigen Verhältnissen verdiene große Anerkennung, sagte Baumüller-Söder: „Kinder können hier in familienähnlichen Strukturen aufwachsen und gestärkt in ihr Leben starten, das finde ich wirklich toll.“ Überhaupt zeigte sich die Unternehmerin beeindruckt von der Vielfalt des Konzeptes für Familien im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech. Die 30 Hort-, 50 Kindergarten- und 24 Krippenplätze stehen dort auch externen Mädchen und Buben zur Verfügung. „Sie sind eine Bereicherung für Familien in Dießen“, sagte die First Lady. Das Kinderdorf grenze sich nicht von der Gemeinde ab, sondern sehe sich mehr als Erweiterung, sagte Leiterin Susanne Dillitzer: „Das Kinderdorf ist ein Teil der Dorfgemeinschaft.“ Die Kinder schenkten Karin Baumüller-Söder übrigens eine selbst gestaltete Tasse und signierten sie. „Dann denke ich jeden Morgen an euch, wenn ich meinen Kaffee trinke.“