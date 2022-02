Geschichten eine „geselligen Schiffs“

Teilen

Der Gaffelkutter „Gaudeamus“ steht im Ammersee Yacht Club auch für das Jugendsegeln zur Verfügung. © privat

Das Craft Bräu in Dießen veranstaltet von nun an monatliche Segler-Hocks. Den Anfang macht Raimund Marz am kommenden Mittwoch.

Dießen – „Im Grunde genommen ist das Craft Bräu in Dießen eine Hafenkneipe.“ Ein Satz, der am Tresen der Bierhalle (Mühlstraße 12) gefallen ist, an dem sich gerne Segler treffen, um gemeinsam von der nächsten Saison zu träumen. „Damit war klar, das Craft Bräu braucht dringend einen offiziellen Segler-Hock“, berichtet Klaus Gattinger, Genossenschaftsvorsitzender. Ab sofort lädt also das „Segler-Hock“ einmal im Monat Segelbegeisterte und unerschrockene Landratten ein, wilden Geschichten von tosenden Stürmen und unvergesslichen Törns zu lauschen. Den Anfang macht Raimund Marz. Er berichtet am Mittwoch, 9. Februar (18 Uhr) von sich und seinem Schiff.

Marz (75) wurde im schwäbischen Ellwangen geboren, weit weg von jeglichem größeren Gewässern. Von 1965 bis 1975 diente er in der Marine, danach studierte er Sozialpädagogik, schrieb seine Diplomarbeit zum Thema „Segeln als pädagogisches Mittel“ und blieb dem Segelsport treu. In den 70er Jahren traf er auf die „Gaudeamus“, einen 75er Nationalen Kreuzer. Jahre später, 1992, konnte er sein Traumschiff erwerben. Heute gehört es mit seinem eleganten Überhang und dem Gaffelsegel zu den schönsten Schiffen auf dem Ammersee.

1914 wurde die Gaudeamus „Eiche auf Eiche“, wie Marz betont, in der Neptun-Werft in Rostock erbaut. Heute ist sie im Ammersee Yacht Club in Riederau zu Hause. In jungen Jahren diente der stattliche, 14 Meter lange und acht Tonnen schwere Gaffelkutter einer studentischen Verbindung zum Lustsegeln. „Gaudeamus igitur – Lasst uns fröhlich sein! Darum ging es. Die Gaudeamus ist eben ein geselliges Schiff“, sagt Marz stolz, „man braucht mindestens drei Leute, um sie zu segeln. Bei Regatten fünf“.

Während des Ersten Weltkrieges wurde das Schiff in Berliner Gewässern auf Grund gelegt, um nicht in die Hände der Engländer zu fallen. Später wurde es wieder hergerichtet und lag in Stralsund. In den 60er Jahren nutzte es ein gewisser Klaus Schröder gemeinsam mit seiner Frau zur Flucht aus der DDR über Dänemark nach Kiel. Bevor sie an den Ammersee kam, segelte Marz die Gaudeamus viele Jahre im Mittelmeer. Dort hatte der Sozialpädagoge ein „Jugendheim zur See“ gegründet. „Die Gaudeamus hat eine Geschichte und eine Seele, das spürt man“, sagt er heute. Seit 2005 lebt Marz gemeinsam mit seiner Frau Judith in Egling. „Wir fühlen uns sehr wohl hier am Ammersee. Wir haben mit der Gaudeamus viele Stürme und Grenzerfahrungen auf hoher See erlebt, der Ammersee ist für sie nun eine Erholung.“ Ganz besonders schätzt auch der Nachwuchs des Clubs das Schiff, denn der schöne Gaffelkutter steht auch für das Jugendsegeln zu Verfügung. una