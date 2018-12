Bargeld verschwunden

Ein Geldbeutel wird gefunden, aber das in ihm befindliche Bargeld ist verschwunden: Die Polizei in Dießen sucht Zeugen.

Dießen - Die Polizei Dießen sucht eine Zeugin: Am vergangenen Freitag hatte eine Frau um 16 Uhr vor einem Getränkemarkt in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen einen Geldbeutel gefunden und diesen einem Angestellten übergeben. Die Eigentümerin, eine 18-jährige aus Rottenbuch, holte den Geldbeutel später bei der Polizei in Dießen ab und stellte dabei fest, dass Bargeld fehlte. Die Finderin und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0 88 07) 9 21 10 zu melden.