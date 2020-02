Tierarzt entdeckt mehrere Schrotkügelchen im Körper eines Katers

Ein Unbekannter hat in Dießen auf einen Kater geschossen. Die Sache fiel auf, nachdem die Halterin Blut im Fell ihres Tiers bemerkt hatte. Der Fall liegt nun bei der Polizei.

Dießen - Als eine 28-jährige Katzenhalterin aus Dießen am Dienstagmorgen Blut im Fell ihres Katers bemerkte, dachte sie noch nichts Böses, denn größere Verletzungen waren augenscheinlich nicht feststellbar, so die Polizei. Die Ursache für das Blut machte erst eine Röntgenuntersuchung beim Tierarzt deutlich: Im Körper des Katers wurden mehrere Schrotkügelchen festgestellt, die glücklicherweise entfernt werden konnten. Nach ersten Ermittlungen sei ein Versehen durch Jagdberechtigte auszuschließen, so Dießens Polizeichef Alfred Ziegler. In der Nacht von Montag auf Dienstag sei niemand unterwegs gewesen. Hinweise auf den Schützen erbittet die Polizei unter Telefon (0 88 07) 9 21 10.