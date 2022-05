Dießener Töpfermarkt: 165 Aussteller aus ganz Europa

Ehrengast Prinzessin Auguste von Bayern

Tausende Besucher hat es zum Auftakt des Töpfermarktes in Dießen an die Seeanlagen gezogen. 165 Künstler aus ganz Europa stellen noch bis Sonntag ihre Keramikwerke aus.

Dießen – Die Dirndlröcke schwingen, die Haferlschuhe klackern auf dem Asphaltboden, während die Kinder und Jugendlichen des Heimat- und Trachtenvereins D’Ammertaler einen Siebenschritt zur Eröffnung des Dießener Töpfermarktes aufführen. Die Zuschauer klatschen im Takt von Geige, Akkorden und Tuba. Zwei Jahre ist der letzte Auftritt des Vereins auf dem internationalen Keramikfestival am See her, heuer kann der weit über die Grenzen Dießens bekannte Markt endlich wieder stattfinden. „Die Pandemie war keine leichte Zeit, vor allem für die Künstler“, sagte Ehrengast Prinzessin Auguste von Bayern, die mit ihrem Mann Ferdinand Prinz zur Lippe-Weissenfeld und den vier Kindern gekommen war. Sie ist Schulfreundin von Bürgermeisterin Sandra Perzul. „Umso mehr freue ich mich, dass die Festtage am See dieses Jahr wieder veranstaltet werden können und erkläre den Dießener Töpfermarkt hiermit für eröffnet.“

Dießener Töpfermarkt am See feiert 20. Jubiläum

Vor dem offiziellen Beginn des Keramikfestivals hatte Perzul am Donnerstagmorgen bekannte Gesichter aus Lokalpolitik, Wirtschaft und Kultur auf die MS Utting für eine Dampferfahrt geladen. „Der Dießener Töpfermarkt am See ist eine internationale Größe und feiert heuer sein 20. Jubiläum. Er ist ein Ort der Begegnung, des Austausches und des Verkaufs“, sagte Perzul, für die es das erste Keramikfestival als Bürgermeisterin ist. „Es ist ein tolles Gefühl, die vielen Stände wieder am See zu sehen, obwohl wir aufgrund der Seeanlagen-Baustelle bis zum letzten Tag daran gearbeitet haben, dass alles klappt.“ Auch Marktleiter Wolfgang Lösche lobte das Engagement der Bauhofmitarbeiter. „Was die geleistet haben, ist sagenhaft.“

+ Auf einer Fläche von vier Hektar stellen 165 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus, darunter auch Franziska Schmid-Burgk. © Laura Forster

Auf Einladung Lösches sind heuer 165 Aussteller zum Keramikfestival nach Dießen gekommen. „Wir haben Künstler aus elf Nationen, darunter Spanien, Griechenland und Estland. Das zeigt deutlich, wie international der Markt ist.“ Der Keramikmarkt sei der umsatzstärkste in Deutschland. „Manche Künstler nehmen hier ein Drittel ihres Jahresumsatzes ein“, so Lösche. Vor der Pandemie war der Keramikmarkt mit rund 60 000 Besuchern einer der größten bundesweit. „Wir hoffen natürlich, dass es heuer auch viele Leute nach Dießen zieht“, sagte Pressereferentin Maren Martell.

Bereits am ersten Tag schlenderten Tausende Interessierte zwischen den Ständen hindurch und betrachteten die Werke der Aussteller, darunter auch die von Franziska Schmid-Burgk. Die Künstlerin, die jahrelang in Bachern am Wörthsee gewohnt hat und mittlerweile in Italien lebt, kommt schon seit 2012 zum Dießener Töpfermarkt. „Ich bin froh, dass das Keramikfestival heuer wieder stattfindet, das ist ein wichtiges finanzielles Element.“ Ihre Gefäße fertigt sie ohne Drehscheibe an. Das Besondere: Die Tassen, Schüsseln und Vasen sind innen mit Farbe glasiert und außen mit Engobe behandelt.

+ Der Künstler Aare Freimann kommt aus Estland. © Laura Forster

Auch der Este Aare Freimann stellt seine Fantasietiere aus Keramik bereits seit zehn Jahren in den Seeanlagen aus. „Ich liebe den Töpfermarkt in Dießen. Die Stimmung ist immer super.“ Cornelia Goossens freut sich vor allem, die Kollegen nach zwei Jahren Pause wieder zu sehen. „Mit ein paar bin ich seit Jahrzehnten befreundet“, sagt die Künstlerin, die ihre Töpferei in Dießen hat.

Zum Jubiläum der Keramik am See findet im Blauen Haus eine Sonderausstellung „20 Jahre Dießener Keramikpreis“ statt, bei der alle Arbeiten der bisherigen Preisträger gezeigt werden. Zudem werden dort die Bilder des Fotowettbewerbs „Dießener Töpfermarkt“ zu sehen sein. Der traditionelle Keramikweg führt Besucher zur Ausstellung, sowie zu den Töpferwerkstätten. lf